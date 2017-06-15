Застряли в прошлом

Владимир Брагин.

Я полвека прожил в Рубцовске. Люблю этот город, помню о его трудовой славе и верю, что он обязательно возродится. К этому есть неплохие предпосылки, включая незримую порой для взгляда обычных граждан работу депутатского корпуса города по поиску путей развития. Но видеть их многим из горожан мешает рефлекторная оглядка на прошлое.

К сожалению, многие мои земляки-рубцовчане прямо-таки застряли в этом прошлом и не готовы смириться с тем, что время не повернешь вспять. Сколько ни плачь по Алтайскому тракторному заводу, его уже нет и никогда не будет. Сегодня последней ниточкой, связывающей горожан с бывшим АТЗ, является Рубцовская ТЭЦ. И, наверное, поэтому некоторые рубцовчане с непониманием воспринимают ситуацию вокруг ее закрытия.

Однако давайте смотреть правде в глаза. Данная ТЭЦ уже давно не имеет ни малейшего отношения к заводу, который давно обанкротился и распродал свои активы. Новым собственником теплоисточника в свое время стала компания РАТМ. Это сугубо коммерческое предприятие, которое выжало из ТЭЦ все возможное. Однако собственник оказался неэффективным: росли долги по заработной плате персонала, что порождало многочисленные акции протеста, теплоисточник испытывал постоянную нехватку угля, который в зимний период подавался буквально с колес. Согласитесь, не так уж много времени прошло, чтобы забыть лютые зимы, когда половина города по настоящему замерзала из-за того, что устаревшая морально и технически ТЭЦ не могла подать тепло.

Менялись собственники и команды менеджеров, а обстановка на главном теплоисточнике города не улучшалась. Видимо, деньги, собираемые с населения за тепло, уходили куда угодно, только не на развитие самой станции, которая только ветшала и рушилась.

Последние несколько лет ТЭЦ эксплуатировала Инвестиционно-девелоперская компания. Мы слышали заверения ее руководства о миллиардных инвестициях, которые могли бы быть вложены в модернизацию станции. Да только дальше слов дело не пошло. Кто бывал на ТЭЦ, тот наверняка удивлен, как она вообще до сих пор не рухнула. А там вынуждено трудятся люди! И собственники знают, что это давно небезопасно.

В свое время ТЭЦ могла бы стать собственностью муниципалитета, если бы владелец не запросил за нее непомерную цену. Может, что-то и могло бы измениться, а может и нет – средств в городском бюджете недостаточно, чтобы содержать в рабочем состоянии сразу две крупных станции и несколько малых котельных, а также постоянно ремонтировать и модернизировать сеть трубопроводов, которые выработали ресурс практически целиком.

Нынешняя зима вновь подвела нас к критической отметке. В разгар холодов на крупной теплоэлектроцентрали не оказалось топлива! При вмешательстве из края на объекте был введен режим ЧС. Но горожане даже не успели испугаться и проклясть эту ТЭЦ вместе со всем ее руководством и городской властью, потому что уголь в спешном порядке был переброшен с Южной тепловой станции силами Сибирской генерирующей компании. СГК исполнила роль "скорой помощи". Все опять обошлось, а какими усилиями – об этом мало кто знает и тем более специально задумывается. Многомиллионные одномоментные вливания под словесные гарантии краевой власти! Иначе город бы просто замерз. А это недопустимо.

Сегодня в Рубцовск наконец-то пришел крупный и серьезный инвестор – та самая СГК. Компания готова вложить два миллиарда рублей, чтобы рубцовчане забыли про проблемы с теплом и горячей водой! Что же мешает воспринимать ее как друга? Кто пытается постоянно лепить образ врага? Попытаемся разобраться.

Нам непривычен стиль работы компании. Пригласили ряд иногородних специалистов – почему не наших? А потому что наши, извините, разучились работать без перекуров и с соблюдением всех требований. Перерыли весь город – ни пройти, ни проехать. Ну и, слава Богу: идет строительство – город оживает, как после глубокой комы, на наших глазах появляется что-то новое, что навсегда останется в Рубцовске и будет служить нам, его жителям. Закроется старая ТЭЦ? Но ведь о выводе ее из эксплуатации официально заявил сам собственник более года назад в письме в адрес администрации города. Причем до сих пор до конца не ясно, готова ли она работать в следующем сезоне без поддержки извне. Самое неприятное – вынужденно повысится тариф. Знаете, скажу вам просто, если малую болячку долго не лечить, дело обязательно доходит до оперативного вмешательства. Или летального исхода. Так и здесь: если отрасль из года в год держать на голодном пайке, вследствие чего обанкротилось уже не одно муниципальное предприятие, то потребуются единовременные огромные денежные вливания. И за одно "спасибо" их никто делать не будет. Когда вы даете деньги в долг, вы рассчитываете, что вам их вернут и никак иначе. А исправная коммунальная инфраструктура города – это наши с вами теплые квартиры в холодное время года, которое у нас явно дольше теплого. Это и гарантии бесперебойного горячего водоснабжения круглый год. Рубцовчане уже забыли, что такое возможно!

Так какой смысл судорожно вглядываться в прошлое, если от него уже не осталось ничего кроме разрухи? Есть вполне реальное будущее, грядут перемены в разных сферах жизни, которых не стоит бояться. То говорили, город забросили, никому он не нужен и т. д. Теперь, когда начались перемены, опять все плохо: верните нам наши светлые года… Прагматично настроенные горожане уже сделали свой выбор, они готовы идти рука об руку с теми, кто видит перспективы там, где другие давно расписались в бессилии. Пора отказаться от желания цепляться за изжившие себя руины и пережитки родом из прошлого. Нужно начинать строить новые дороги, заводы, коммуникации, дома, школы. А главное – избавиться от разрухи в головах!