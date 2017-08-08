Завидный холостяк. Миллиардер Абрамович скоро расстанется со своей женой

Первым информацию опубликовал британский портал Page Six. "После десяти лет совместной жизни мы приняли нелегкое решение расстаться, но остаемся близкими друзьями и партнерами в проектах, которые начинали и развивали вместе", — говорится в заявлении. Супруги добавили, что намерены совместно воспитывать двоих детей, и призвали СМИ проявить уважение к их частной жизни в этот непростой период.

Абрамович и Жукова познакомились в 2005 году на футбольном матче в Барселоне. Девушка периодически посещала стадион в компании своего отца — предпринимателя и инвестора Александра Жукова.

Роман и Дарья понравились друг другу на вечеринке, посвященной победе принадлежавшего Абрамовичу английского клуба "Челси" над испанской "Барселоной". На тот момент бизнесмен был женат вторым браком на бывшей стюардессе Ирине Маландиной. Жукова тоже не была свободна: СМИ писали, что она находилась в отношениях с теннисистом Маратом Сафиным и тот в шутку представлял ее как свою невесту.

Первые годы Жукова и Абрамович скрывали свои отношения. О свадьбе, прошедшей в 2008 году, пресса узнала только через несколько лет. У Дарьи и Романа двое детей — семилетний Аарон-Александр и четырехлетняя Лея-Лу.

Абрамович один из ключевых спонсоров арт-проекта Жуковой — музея современного искусства "Гараж" в Москве. О причинах расставания не сообщается, слухов и версий в СМИ пока тоже нет. Предыдущий брак миллиардера распался после публикации в прессе фотографий Абрамовича в компании с Жуковой, пишет bfm.ru.

Справка

По оценке Forbes состояние Абрамовича составляет $9,2 млрд. Миллиардер женат на Дарье Жуковой третьим браком.

В 1987-1990 годах Абрамович был женат на Ольге Лысовой, а с 1991 по 2007 год — на Ирине Маландиной, в браке с которой родились пятеро детей.