Здание барнаульского театра кукол "Сказка" снесут в ближайшее время

Здание Алтайского государственного театра кукол "Сказка" по адресу ул. Пушкина, 41 снесут в ближайшее время. Сейчас готовится необходимая документация, пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на управление по культуре и архивному делу.
Издание отмечает, что строительство нового здания, в которое власти региона намерены вложить более 300 млн рублей, будет проходить в несколько этапов. Точные сроки завершения работ не уточняются. Подготовку котлована под фундамент начнут осенью.
Новое здание будет больше прежнего примерно на тысячу квадратных метров. По проекту в нем разместятся два зала, детская и музейная комнаты, кабинеты для персонала и производственные цеха.
Сейчас коллектив театра обживает здание бывшего кинотеатра "Родина", где в сентябре начнется новый театральный сезон.
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