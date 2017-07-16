Здание барнаульского театра кукол "Сказка" снесут в ближайшее время

Издание отмечает, что строительство нового здания, в которое власти региона намерены вложить более 300 млн рублей, будет проходить в несколько этапов. Точные сроки завершения работ не уточняются. Подготовку котлована под фундамент начнут осенью.

Новое здание будет больше прежнего примерно на тысячу квадратных метров. По проекту в нем разместятся два зала, детская и музейная комнаты, кабинеты для персонала и производственные цеха.

Сейчас коллектив театра обживает здание бывшего кинотеатра "Родина", где в сентябре начнется новый театральный сезон.