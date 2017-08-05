Жара и грозы: какая погода будет в первый выходной августа

Первые выходные августа в Алтайском крае будут жаркими, но дождливыми.
Алтайский гидрометцентр сообщает, что днем 5 августа температура воздуха в Алтайском крае составит 28-33 градуса тепла, ночью - 14-19 градусов. Сохраняется прогноз на аномально жаркую погоду в южных районах края - до 34 градусов тепла. В северных и северо-восточных районах ожидаются дожди и грозы, а утром - туман.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный - днем 4-9 м/с, возможно усиление и порывы до 14-19 м/с.
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