Прошедшие выходные в Алтайском крае были аномально жаркими. Спасались кто как мог, но в основном, конечно, у воды — на природных пляжах и у бассейнов. Altapress.ru нашёл в соцсетях три десятка самых горячих снимков.
Аномальная жара на Алтае: самые "горячие" снимки из соцсетей
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Сегодня, 06:34.
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