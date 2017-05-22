Жена главы комбината питания "Кремлевский" заработала в 51 раз больше мужа

Перлин стал самым богатым чиновников в УПД и заработал в пять раз больше, чем начальник ведомства Александр Колпаков, задекларировавший 21,1 млн рублей. В управление Перлин перешел из строительного бизнеса.

На втором месте по доходам оказалась жена гендиректора комбината питания "Кремлевский" Александра Мещанского — она заработала 82,16 млн рублей. При этом сам Мещанский задекларировал всего 1,59 млн рублей.

Больше начальника УДП заработал также замначальника главного управления (название его не уточняется) Яков Ромбах — 57,12 млн рублей. Ранее он занимался бизнесом в Москва, Ставрополье и ЯНАО, был членом Конгресса по содействию с органами власти.

Первый замглавы УДП Николай Аброськин заработал 9 млн рублей, другие замы Павел Фрадков (сын экс-главы службы внешней разведки Михаила Фрадкова) и Ольга Сергун (дочь экс-главы Главного разведывательного управления Игоря Сергуна) заработали по 3,96 и 1,9 млн рублей соответственно, пишет znak.com.