Жена главы комбината питания "Кремлевский" заработала в 51 раз больше мужа

Начальник главного управления капстроительства управления делами президента (УПД) Олег Перлин заработал за год 104,28 млн рублей, сообщает "Коммерсант".
Перлин стал самым богатым чиновников в УПД и заработал в пять раз больше, чем начальник ведомства Александр Колпаков, задекларировавший 21,1 млн рублей. В управление Перлин перешел из строительного бизнеса.
На втором месте по доходам оказалась жена гендиректора комбината питания "Кремлевский" Александра Мещанского — она заработала 82,16 млн рублей. При этом сам Мещанский задекларировал всего 1,59 млн рублей.
Больше начальника УДП заработал также замначальника главного управления (название его не уточняется) Яков Ромбах — 57,12 млн рублей. Ранее он занимался бизнесом в Москва, Ставрополье и ЯНАО, был членом Конгресса по содействию с органами власти.
Первый замглавы УДП Николай Аброськин заработал 9 млн рублей, другие замы Павел Фрадков (сын экс-главы службы внешней разведки Михаила Фрадкова) и Ольга Сергун (дочь экс-главы Главного разведывательного управления Игоря Сергуна) заработали по 3,96 и 1,9 млн рублей соответственно, пишет znak.com.
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