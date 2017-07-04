Жилье стало еще доступнее. На сколько подешевела ипотека

Кредит на покупку готового или строящегося жилья, а также на рефинансирование ипотечного кредита другого банка сейчас в СИБСОЦБАНКЕ можно получить по ставке от 9,5% годовых. Сумма кредита – от 300 тысяч рублей (максимальная сумма кредита устанавливается с учетом платежеспособности Заемщика и не может превышать 80% от стоимости приобретаемого жилья), срок кредитования – от 3 до 30 лет.

Елена Дорохина,

начальник отдела ипотечного кредитования "СИБСОЦБАНК" ООО:

Банк располагает широкой линейкой программ. В ипотеку можно купить жилье на вторичном рынке, в новостройках, недвижимость на этапе строительства и др. Кроме того, заметен повышенный интерес клиентов к программам рефинансирования ипотеки, взятой ранее в других кредитных организациях.

Подробная информация об условиях кредитования, требованиям к заемщикам и необходимым документам можно получить в офисах "СИБСОЦБАНК" ООО, по телефону: 8 (3852) 37-02-46 или на сайте: sibsoc.ru

Ставки указаны при оформлении добровольного страхования жизни и здоровья заемщиков и первоначальном взносе более 50%. Для клиентов, не предоставивших подтверждение дохода и занятости, ставки увеличиваются всего на 0,5 процентного пункта.

Полные условия ипотечного кредитования. Заемщиком может выступать дееспособное лицо от 18 лет, максимальный возраст на момент погашения кредита не должен превышать 65 лет. Обязательное условие – минимальная непрерывная занятость от 6 мес., трудовой стаж не менее 1 года. Срок кредитования от 3 лет до 30 лет. На момент погашения Ипотечного кредита возраст заемщика не должен превышать 65 лет. Выдача ипотечного кредита, погашение обязательств и уплата процентов производятся в рублях. Размер первоначального взноса не менее 20 % от стоимости приобретаемого жилья. Минимальная сумма кредита – 300 000 руб., максимальная сумма кредита устанавливается с учетом платежеспособности Заемщика, не может превышать 80% от стоимости приобретаемого жилья. Основное значение процентной ставки - первоначальный взнос: от 20% до 30% - 10,00%; от 30% до 50% - 9,75%; более 50% - 9,50%. Значение процентной ставки фиксированное, на весь срок жизни ипотечного кредита. Цель кредитования: приобретение квартиры в многоквартирном доме (в том числе в жилом доме блокированной застройки) путем заключения договора участия в долевом строительстве. Погашение кредита и уплата процентов осуществляется ежемесячными аннуитетными платежами не позднее последнего числа каждого месяца. Отсутствует мораторий на досрочное погашение кредита. При нарушении сроков возврата кредита и уплаты начисленных по кредиту процентов ЗАЕМЩИК платит КРЕДИТОРУ неустойку в виде пени в размере 1/366 от размера ключевой ставки ЦБ РФ в процентах годовых, действующей на дату заключения кредитного договора, от суммы просроченного платежа по исполнению обязательств за каждый календарный день просрочки.