Жириновский и Явлинский намерены участвовать в президентских выборах

Либерал-демократическая партия России (ЛДПР) собралась на съезд, на котором проголосовала за переизбрание своего лидера Владимира Жириновского председателем организации — эти полномочия за ним будут сохранены еще на четыре года.
Жириновский также заявил о намерении участвовать в выборах главы государства в 2018 году. Для него это совсем не в новинку — он ранее пять раз был участником президентских выборов. "Мы примем участие, и, скорее всего, я буду кандидатом от ЛДПР на этих выборах. Это будет уже в шестой раз", — цитирует политика ТАСС.
Тем временем оппозиционная партия "Яблоко" объявила о том, что стартует президентская кампания Григория Явлинского. "Самое главное, что может предложить партия, — кандидата на пост президента, который знает, что нужно сделать, чтобы вывести страну из того состояния, в котором она сейчас находится. И это очень мужественный человек, который, находясь столько лет в политике, не утратил ни надежды, ни силы, ни уверенности в том, что эту стену и этот асфальт, уже даже не асфальт, а бетон, пробить можно", — заявила лидер яблочников Эмилия Слабунова.
На форуме доверенных лиц Явлинского она напомнила о политическом опыте партии: "в Государственной думе трех созывов имела фракцию, в четырех Думах из шести созывов имела своих депутатов, в четырех регионах сейчас имеет депутатов в региональных парламентах, в 8 столицах субъектов Российской Федерации имеет депутатов в органах представительной власти, 223 депутата в муниципальных органах представительной власти".
Тот момент, когда машина времени закинула тебя в 1996-й год pic.twitter.com/bQnceUOJVH— Alexey Navalny (@navalny) 4 февраля 2017 г.
Российский лидер Владимир Путин пока не анонсировал планы идти на выборы в 2018 году. Предполагается, что за пост президента будут бороться также глава КПРФ Геннадий Зюганов и "Справедливой России" Сергей Миронов. В конце 2016 года о желании баллотироваться заявил основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный, пишет "Росбалт".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью, фрагменты которого "Би-Би-Си" опубликовало 20 января, заявил, что как гражданин России надеется, что Владимир Путин примет решение идти на новый президентский срок. Также он выразил мнение, что наличие серьезной оппозиции в России пошло бы на пользу стране.
Отвечая на вопрос о том может ли он гарантировать, что оппозиционеру Алексею Навальному будет по крайней мере позволено участвовать в президентских выборах 2018 года, Песков заявил, что не может делать заявления подобного рода, сообщает "Интерфакс".
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