Жириновский промок под дождем и потребовал разогнать Мосгидромет

В связи с ливнем, который вчера обрушился на Москву, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский настаивает разогнать Московский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Он считает, что служба не справляется с обязанностями по предупреждению граждан об изменении погоды, сообщает "Российская газета".
Владимир Жириновский,
лидер фракции ЛДПР:
Вчера страшный дождь был, впервые промок, никогда я не промокал, до нитки. Внезапно дождь пролил, и я почувствовал, что значит промокнуть до нитки. Хорошо, у меня запасной костюм, туфли — полностью я все сменил и переоделся.
Руководитель ЛДПР сообщил, что качество работы синоптиков не устраивало его никогда, а прошедший ливень стал последней каплей, пишет газета.
Владимир Жириновский,
лидер фракции ЛДПР:
У нас претензии к Мосгидромету. Даже я видел, что черная туча подошла к Москве. Но откройте окно, вы, чиновники Росгидромета, чего вы не предупредите, что через 20 минут начнется сильный ливень? Он начался! Мы знаем, что он начнется, с зонтами выходим, а Гидромет идет обедать! Разогнать Мосгидромет! Разогнать! Уволить! Только за один вчерашний дождь! Не потому что я промок, а потому что мы все в окно смотрим на небо, а они наверное в подвале сидят — Мосгидромет.
Однако политик одобрительно отозвался о работе МЧС, которое стало заранее рассылать сообщения со штормовыми предупреждения.
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