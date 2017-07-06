Жириновский промок под дождем и потребовал разогнать Мосгидромет

Владимир Жириновский,

лидер фракции ЛДПР:

Вчера страшный дождь был, впервые промок, никогда я не промокал, до нитки. Внезапно дождь пролил, и я почувствовал, что значит промокнуть до нитки. Хорошо, у меня запасной костюм, туфли — полностью я все сменил и переоделся.

Руководитель ЛДПР сообщил, что качество работы синоптиков не устраивало его никогда, а прошедший ливень стал последней каплей, пишет газета.

Владимир Жириновский,

лидер фракции ЛДПР:

У нас претензии к Мосгидромету. Даже я видел, что черная туча подошла к Москве. Но откройте окно, вы, чиновники Росгидромета, чего вы не предупредите, что через 20 минут начнется сильный ливень? Он начался! Мы знаем, что он начнется, с зонтами выходим, а Гидромет идет обедать! Разогнать Мосгидромет! Разогнать! Уволить! Только за один вчерашний дождь! Не потому что я промок, а потому что мы все в окно смотрим на небо, а они наверное в подвале сидят — Мосгидромет.

Однако политик одобрительно отозвался о работе МЧС, которое стало заранее рассылать сообщения со штормовыми предупреждения.