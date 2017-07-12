Жириновский рассказал о влиянии прокладок на психику мужчин

По его мнению, такая реклама оказывает негативное воздействие на мужчин.

"Нам рассказывают про прокладки, шершавые пятки. Это не нужно делать, это вредно воздействует", — сказал политик журналистам.

Он также напомнил, что ЛДПР выступает против рекламы средств для мужской потенции. "Там вот были какие-то возбуждающие таблетки, мы пригласили рекламодателей, поговорили. Фракция ЛДПР не только осуждает, мы конкретные шаги предпринимаем", — заверил он, пишет Lenta.ru.

Помимо этого, в 2014 году Жириновский заявил, что россияне не должны заниматься сексом чаще 3-4 раз в год. "Под влиянием порнографии, порнокассет и разных таких фильмов фривольных у молодого поколения вырабатывается норма: чем больше, тем лучше. Чем реже, тем лучше. И только тогда, когда есть взаимная симпатия. Стандарт: раз в квартал", — объяснял лидер либерально-демократической партии.