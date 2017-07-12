Жириновский рассказал о влиянии прокладок на психику мужчин

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал уменьшить объем рекламы средств женской гигиены, передает информационное агентство "Москва".
По его мнению, такая реклама оказывает негативное воздействие на мужчин.
"Нам рассказывают про прокладки, шершавые пятки. Это не нужно делать, это вредно воздействует", — сказал политик журналистам.
Он также напомнил, что ЛДПР выступает против рекламы средств для мужской потенции. "Там вот были какие-то возбуждающие таблетки, мы пригласили рекламодателей, поговорили. Фракция ЛДПР не только осуждает, мы конкретные шаги предпринимаем", — заверил он, пишет Lenta.ru.
Помимо этого, в 2014 году Жириновский заявил, что россияне не должны заниматься сексом чаще 3-4 раз в год. "Под влиянием порнографии, порнокассет и разных таких фильмов фривольных у молодого поколения вырабатывается норма: чем больше, тем лучше. Чем реже, тем лучше. И только тогда, когда есть взаимная симпатия. Стандарт: раз в квартал", — объяснял лидер либерально-демократической партии.
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