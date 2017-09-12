Житель Алтая перешёл по ссылке в SMS и лишился денег на банковской карте

В ходе разбирательства мужчина пояснил, что пытался продать через сайт колеса для автомобиля. После размещения объявления ему пришло SMS с прикрепленной ссылкой. Полагая, что ему предлагают обмен, сельчанин открыл ссылку, в результате чего произошел сбой в работе программного обеспечения смартфона. Перезагрузив аппарат, потерпевший получил сообщение о списании с его банковского счета 2 920 рублей.

Предварительно установлено, что деньги злоумышленники похитили с помощью вирусной программы. В настоящее время телефон потерпевшего изъяли и направили на экспертизу. По данному факту проводится проверка.