Житель Алтая перешёл по ссылке в SMS и лишился денег на банковской карте

Полицейские Республики Алтай ищут мошенников, похитивших деньги с банковской карты сельского жителя. 23-летний житель села Бирюля пострадал после размещения объявления на сайте Avito.
В ходе разбирательства мужчина пояснил, что пытался продать через сайт колеса для автомобиля. После размещения объявления ему пришло SMS с прикрепленной ссылкой. Полагая, что ему предлагают обмен, сельчанин открыл ссылку, в результате чего произошел сбой в работе программного обеспечения смартфона. Перезагрузив аппарат, потерпевший получил сообщение о списании с его банковского счета 2 920 рублей.
Предварительно установлено, что деньги злоумышленники похитили с помощью вирусной программы. В настоящее время телефон потерпевшего изъяли и направили на экспертизу. По данному факту проводится проверка.
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