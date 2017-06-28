Житель Новоалтайска вырубил сосен на 370 тысяч рублей

Лесоруб причинил материальный ущерб Министерству природных ресурсов и экологии Алтайского края в сумме 371 885 тысяч рублей, что относится к особо крупному размеру. Мужчина полностью признал свою вину. Его лишили свободы условно и потребовали полного возмещения ущерба, сообщает прокуратура Алтайского края.