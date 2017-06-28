Житель Новоалтайска вырубил сосен на 370 тысяч рублей

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Сегодня, 16:10.
Происшествия

Суд Новоалтайска осудил жителя Первомайского района за незаконную вырубку 13 сосен на территории Бобровского лесничества.

Рубки в лесу.
Рубки в лесу. Фото: altaipriroda.ru.

Лесоруб причинил материальный ущерб Министерству природных ресурсов и экологии Алтайского края в сумме 371 885 тысяч рублей, что относится к особо крупному размеру.  Мужчина полностью признал свою вину. Его лишили свободы условно и потребовали полного возмещения ущерба, сообщает прокуратура Алтайского края.

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