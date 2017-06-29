Житель Рубцовска заплатит 10 тысяч рублей за попытку дать полицейским взятку

Ранее сотрудники полиции задержали в Рубцовском районе правонарушителя за управление автомобилем без страховки.

Во время оформления протокола водитель попытался "договориться" с помощью взятки. Полицейские задержали мужчину на месте.

Это не первый подобный случай в Алтайском крае за последнюю неделю. 27 июня в Заринске осудили на 2 года условно водителя, который предлагал взятку полицейским в 15 тыс. рублей.