Житель Рубцовска заплатит 10 тысяч рублей за попытку дать полицейским взятку

Жителя Рубцовска осудили за попытку дать взятку должностным лицам. Мужчина заплатит штраф в размере 10 тысяч рублей, сообщает сайт МВД России по Алтайскому краю.
Ранее сотрудники полиции задержали в Рубцовском районе правонарушителя за управление автомобилем без страховки.
Во время оформления протокола водитель попытался "договориться" с помощью взятки. Полицейские задержали мужчину на месте.
Это не первый подобный случай в Алтайском крае за последнюю неделю. 27 июня в Заринске осудили на 2 года условно водителя, который предлагал взятку полицейским в 15 тыс. рублей.
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