Житель Рубцовска жестоко избил женщину из-за неудачной попытки снять деньги в банкомате

Как сообщает краевая прокуратура, женщина шла с банковской картой своего приятеля и пин-кодом, чтобы снять деньги. По дороге она зашла к своему недавнему знакомому. Мужчина предложил помочь ей снять деньги с карты. Доверчивая рубцовчанка согласилась. Она не знала, что её знакомый ранее судим за убийство при отягчающих обстоятельствах и разбойное нападение и не так давно освободился из мест лишения свободы.

Пин-код оказался неверным, и снять деньги не удалось. Разозлившись, молодой человек стал наносить потерпевшей удары руками и ногами по голове и туловищу, от которых она упала на пол. А затем схватил металлическую палку, лежавшую неподалеку, и нанес ею не менее пяти ударов. У женщины разорвалась селезенка, что спровоцировало внутрибрюшное кровотечение. Пострадавшую госпитализировали, жизнь ей спасли врачи.

Виновный понес заслуженное наказание. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью мужчину посадили на 5,5 лет в колонию строгого режима. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменений.