Житель Урала снял полярное сияние

В окрестностях Ирбита сияние продолжалось с 14 по 17 сентября.

Автор ролика отметил, что зеленые всполохи поднимались невысоко над горизонтом — из-за невысокой активности "солнечного ветра".

"Мощность геомагнитной бури колебалась в пределах от слабой до умеренной с продолжительными периодами затишья, по этой причине в наших широтах аврора не поднималась высоко над горизонтом и не отличалась особой яркостью и динамикой", — отметил автор видео.

Илья Янковский поделился, что ему удалось снять начало бури в ночь с 14 на 15 сентября, а также вспышку в ночь на 16 сентября. "Сияло и в ночь с 16 на 17, но камеры пришлось спасать из-под внезапно начавшегося ливня", — отметил автор, пишет ura.ru.