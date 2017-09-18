Житель Урала снял полярное сияние

Житель Свердловской области Илья Янковский сумел запечатлеть северное сияние недалеко от Ирбита.
В окрестностях Ирбита сияние продолжалось с 14 по 17 сентября.
Автор ролика отметил, что зеленые всполохи поднимались невысоко над горизонтом — из-за невысокой активности "солнечного ветра".
"Мощность геомагнитной бури колебалась в пределах от слабой до умеренной с продолжительными периодами затишья, по этой причине в наших широтах аврора не поднималась высоко над горизонтом и не отличалась особой яркостью и динамикой", — отметил автор видео.
Илья Янковский поделился, что ему удалось снять начало бури в ночь с 14 на 15 сентября, а также вспышку в ночь на 16 сентября. "Сияло и в ночь с 16 на 17, но камеры пришлось спасать из-под внезапно начавшегося ливня", — отметил автор, пишет ura.ru.
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