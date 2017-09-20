Житель Жуковского хранил на балконе мины времен ВОВ

Житель подмосковного города Жуковский хранил на балконе своей квартиры боеприпасы времен Великой Отечественной войны, сообщает новостное агентство "Москва"
По рассказам соседей, боеприпасы он нашел в лесу и принес домой. Обнаружив опасные предметы на балконе, его мать позвонила по номеру "112". По указанному адресу выехали службы полиции, скорой помощи, спасатели. Жильцов подъезда эвакуировали, газо- и водоснабжение — отключили.
Прибывшие инженеры-взрывотехники установили, что мужчина хранил две минометные мины калибра 37 мм со взрывателем, прошедшим канал ствола. Боеприпасы поместили в специальный контейнер, вывезли в безопасное место и уничтожили, пишет trud.ru.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.