Житель Жуковского хранил на балконе мины времен ВОВ

По рассказам соседей, боеприпасы он нашел в лесу и принес домой. Обнаружив опасные предметы на балконе, его мать позвонила по номеру "112". По указанному адресу выехали службы полиции, скорой помощи, спасатели. Жильцов подъезда эвакуировали, газо- и водоснабжение — отключили.

Прибывшие инженеры-взрывотехники установили, что мужчина хранил две минометные мины калибра 37 мм со взрывателем, прошедшим канал ствола. Боеприпасы поместили в специальный контейнер, вывезли в безопасное место и уничтожили, пишет trud.ru.