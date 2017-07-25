Жителей Горно-Алтайска "разбудило" землетрясение

25 июля в 07.21 местного времени от Алтае-Саянского Филиала Геофизической службы СО РАН поступило сообщение о том, что в 15 км восточнее Горно-Алтайска зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 3,2.

Толчки ощущались на верхних этажах зданий, погибших и пострадавших нет, разрушения не зарегистрированы. В 50-километровую зону попало 18 населенных пунктов, говорится в сообщении ГУ МЧС России по Республике Алтай.