Жителей Горно-Алтайска "разбудило" землетрясение

25 июля в 07.21 местного времени от Алтае-Саянского Филиала Геофизической службы СО РАН поступило сообщение о том, что в 15 км восточнее Горно-Алтайска зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 3,2.
Толчки ощущались на верхних этажах зданий, погибших и пострадавших нет, разрушения не зарегистрированы. В 50-километровую зону попало 18 населенных пунктов, говорится в сообщении ГУ МЧС России по Республике Алтай.
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