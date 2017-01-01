Жители Алтайского края стали чаще оформлять кредиты

В 2016 году в Алтайском крае на 24% увеличилось число выданных кредитов физическим лицам. Об этом свидетельствуют данные Банка России.
В декабре 2016 года процентные ставки для граждан снизились на 1,8% (до 17,3%) для кредитов до года, и на 1,4% (до 15,9%) для займов на более продолжительное время. Процентная ставка по ипотеке за год снизилась с 13,5 до 12,7%.
По данным Объединенного кредитного бюро, в 2016 году в Алтайском крае доля населения с кредитами выросла на 17 процентных пунктов исоставляет 73%. Чаще всего берут, сравнительно небольшие суммы и делают это часто.
Станислав Дужинский,
аналитик банка Хоум Кредит:
По нашим наблюдениям, наиболее востребованный вид потребительского кредита в Алтайском крае – кредит наличными. На втором месте находится кредит на приобретение конкретного товара (POS – кредит). На третьем месте – открытие и использование кредитной карты.
По данным регулятора, в регионе потребительские кредиты занимают 70% рынка займов. Средний размер такого кредита составил 87,3 тыс. рублей. За год количество просрочек уменьшилось на 13 %.
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