Жители Алтайского края заплатят значительно больше налогов на имущество

Собственники недвижимости, земельных участков, автомобилей стали получать уведомления об уплате налогов за 2016 год. Их необходимо заплатить до 1 декабря. Срок, до которого владельцы должны получить уведомления, — 19 октября.

Общая сумма начислений в этом году по налогам на имущество, землю и транспорт превысила 3,7 млрд рублей, сообщают в УФНС. Это на 700 млн рублей больше, чем год назад.

Транспорт

Основная сумма — 1,7 млрд — начислена плательщикам транспортного налога, их в крае чуть более полумиллиона.

Недвижимость

Собственников недвижимости в регионе — свыше 1,3 млн человек. Они перечислят в бюджет почти 1 млрд рублей, что на 400 млн больше, чем в прошлом году. Главная причина — увеличение коэффициента-дефлятора, который установлен федеральным законодательством.

Напомним, налог на имущество рассчитывается так: инвентаризационная стоимость объекта (не путать с рыночной или кадастровой) умножается на коэффициент-дефлятор, а затем — на ставку налога в конкретном муниципалитете (городе или районе).

Коэффициент-дефлятор ввели в 2014 году на федеральном уровне приказом Минэкономразвития. Он определяется на один год и един для всех регионов. Впервые его применили при расчете налога за 2015 год (его платили в 2016), тогда он составил 1,147. В 2016 году (за этот период мы платим в этом году) он возрос до 1,329.

Примеры расчета налога на имущество для собственника квартиры инвентаризационной стоимостью 660 тыс. рублей в Барнауле в 2015-2017 годах.

2015 год: 660 тыс. х 0,4% (ставка налога) = 2640 рублей

2016 год: 660 тыс. х 1,147 х 0,5 (возросшая ставка налога) = 3785,1 рублей

2017 год: 660 тыс. х 1,329 х 0,5 = 4385,7 рублей

Если в собственности находятся несколько объектов, то и коэффициент, и ставка налога умножаются на их общую инвентаризационную стоимость. Именно поэтому больше всего повышение размера платежей почувствовали на себе такие владельцы.

Налоговые ставки в Барнауле за последний год не повышались.

Инвентаризационную оценку объекта можно узнать:

в органах БТИ,

в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС,

в уведомлениях на уплату налога (указанную там сумму нужно разделить на 1,329 – коэффициент-дефлятор)

в документах купли-продажи жилья, если сделка прошла после 1 января 2012 года (не касается новостроек, в отношении них указывается только кадастровая стоимость).

Добавим, что все регионы России до 2020 года обязаны перейти на систему уплаты налога на имущество физлиц, исходя из кадастровой стоимости недвижимости, которая максимально приближена к рыночной. В этом случае коэффициент-дефлятор применяться не будет. В настоящее время кадастровая оценка в регионе проведена, однако для расчета налога в отношении имущества физлиц не используется.

Земля

Собственникам земельных участков начислено еще порядка 1 млрд рублей. Эта сумма также больше, чем в прошлом году примерно на 400 млн. Рост связан с тем, что налог за 2016 год рассчитывался на основе новой кадастровой стоимости, утвержденной постановлением администрации Алтайского края от 23.11.2015 № 472.

Пользователям "Личного кабинета" уведомление направляется только в электронном виде. Распечатать квитанцию на уплату или совершить платеж онлайн они могут прямо в сервисе.

Справка

Ставки налога на имущество в Барнауле

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения для жилья Ставки налога до 300 тыс. рублей (включительно) 0,1% от 300 тыс. до 500 тыс. рублей (включительно) 0,22% от 500 тыс. до 800 тыс. рублей (включительно) 0,5% от 800 тыс. до 1,5 млн рублей (включительно) 0,88% от 1,5 млн до 3 млн рублей (включительно) 0,92% более 3 млн рублей 1,5%

Для нежилых объектов утверждены следующие ставки: