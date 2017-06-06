Жители и компании Алтайского края перечислили партиям более 30 млн рублей

"Единой России" средства пожертвовали семь компаний Алтайского края. Наибольший взнос сделала компания "Эвалар" — 12,050 млн рублей, это 87-ое место в общероссийском списке юрлиц по объему пожертвований партии власти. Годом ранее компания направила "ЕР" 350 тыс. рублей. Александр Прокопьев, ранее работавший на "Эваларе", сын собственницы компании Ларисы Прокопьевой, уже второй созыв подряд избирается депутатом Госдумы.

Из семи компаний три торгуют медицинским оборудованием и фармпрепаратами. Это "Хирон" (5 млн рублей), "Восточный альянс" (1,5 млн рублей) и "Кват-Ра" (1 млн рублей). Вторая из них по итогам 2016 года вошла в Топ-5 компаний-поставщиков в сфере здравоохранения по госконтрактам.

Также "Единой России" средства перечислило хозяйство "Майское" (2,5 млн рублей), компания "АлтайСтройРесурс" (2 млн рублей) и "Рубцовский завод запчастей" (1,6 млн рублей). Последний до недавнего времени возглавлял Виктор Зобнев, в сентябре 2016 года его избрали депутатом Госдумы по рубцовскому округу.

Частные пожертвования партии власти сделали шесть жителей Алтайского края. Самую крупную сумму перечислил Виктор Траутвейн (ему же принадлежит "Майское") - 2,5 млн рублей. Его сын Александр в прошлом году стал депутатом краевого Заксобрания. Среди жертвователей также — Ольга Зубкова из Барнаула (959,5 тыс. рублей), Владимир Устинов (200 тыс. рублей), предприниматель и депутат АКЗС Альберт Лунев (150 тыс рублей), молодые депутаты краевого парламента Алексей Кривенко (125 тыс.) и Денис Голобородько (78 тыс.).

КПРФ не может похвастаться пожертвованиями от компаний Алтайского края. Однако средства партии перечислили семь частных лиц. Это Андрей Кривов, член крайизбиркмоа от КПРФ (202 тыс. рублей), экс-лидер крайкома партии Виталий Сафронов (200 тыс.), Сергей Звягинцев (154 тыс.), Наталья Кокина (102 тыс.), Валентин Неменов (47,650 тыс.), Дагмара Миронова (33,1 тыс.) и Дмитрий Проскурин (33,1 тыс.).