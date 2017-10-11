Жительница Барнаула больше двух месяцев не могла поменять паспорт через Портал госуслуг

Весной я вышла замуж и поменяла фамилию. Для оперативной смены всех документов, решила воспользоваться Порталом госуслуг. В первую очередь нужно было поменять паспорт. На нем весь процесс и застопорился. Сам документ мне выдали быстро — через пять рабочих дней после отправки электронного заявления. И даже госпошлину через сайт я успешно оплатила со скидкой 30%.

12 мая получила новенький паспорт и уже совсем было обрадовалась, что замена всех остальных документов будет такой же простой. Но меня ждал неприятный сюрприз.

В моей учетной записи на Портале госуслуг нужно было обновить паспортные данные, чтобы я могла пользоваться аккаунтом и отправлять заявки на смену других документов. Но запущенная мною корректировка показала отрицательный результат. Проще говоря, портал не принимал данные моего нового паспорта.

Я обратилась в службу техподдержки портала. Там мне рекомендовали подождать две недели — якобы за это время информация о моем новом паспорте на сервере МВД обновится. У меня сразу возник вопрос. Как сотрудники паспортного стола могли поменять мне паспорт без внесения информации на сервер МВД? Тайком они это сделали что ли? Вряд ли такое возможно. Но я все-таки решила последовать совету и подождать.

На всякий случай прождала три недели, вместо двух, и снова запустила автоматическую проверку на Портале госуслуг. Она опять показала, что моего нового паспорта не существует.

Снова обратилась в техподдержку портала, там посоветовали запустить проверку в ручном режиме. Консультант пояснил, что при таком формате проверки сотрудник МВД должен будет увидеть мою заявку в течение семи рабочих дней, проверить информацию и дать обратную связь — то есть подтвердить или опровергнуть корректность введенных мною данных. Но чуда спустя семь рабочих дней не произошло — я решила, что сотрудники МВД просто "забили" на мой запрос.

Я опять обратилась в службу техподдержки портала. Мне рекомендовали отменить текущую проверку и запустить проверку моих данных в ручном режиме повторно. Я запустила ее 15 июня, и она опять осталась без ответа.

Напомню, что согласно российскому законодательству, все это время я должна была менять документы. Но многие из них меняют только по заявлению, отправленному через Портал госуслуг. Например, осенью прошлого года в одном из отделений ГИБДД инспектор не хотел принимать мое заявление на постановку на учет автомобиля только потому, что я не подала его через портал.

Через полтора месяца безрезультатных попыток обновить паспортные данные на Портале госуслуг, я решила действовать более решительно. В одной из социальных сетей нашла аккаунт директора департамента развития электронного правительства Минкомсвязи России Владимира Евгеньевича Авербаха и прямо там, в сообщениях, рассказала ему свою историю.

Меня удивило, что представитель министерства меня не проигнорировал, а наоборот — начал мне помогать! Он выяснил, что сформированная сотрудником службы техподдержки портала заявка в МВД России с 15 июня "болтается" на стороне ведомства. И что для ускорения процесса не будет лишним, если я напишу об этом через онлайн-приемную на сайте МВД, скажу им, что они не отреагировали на обращение в установленные сроки.

Владимир Евгеньевич также не стал скрывать, что между Порталом Госуслуг и сервером МВД имеются некоторые сложности в обмене данными и с МВД есть договоренность решить эту проблему системно. Еще он сообщил, что в колл-центре Портала госуслуг будет расширен скрипт для рекомендаций по ситуациям вроде моей. То есть теперь специалисты техподдержи будут знать, что рекомендовать людям в случае возникновения похожих сложностей.

Обращение на сайт МВД я направила 7 июля, подробно описала свою ситуацию и то, какими проблемами для меня оборачивается "недожатая" каким-то сотрудником МВД кнопочка с функцией переименовать меня в Майер.

18 июля я получила ответ от МВД — наконец-то, на сервер ведомства внесли изменения о моих паспортных данных. 25 июля они отобразились в моей учетной записи на Портале госуслуг.

Недавно я поменяла права через Портал госуслуг. Тоже были некоторые сложности, но уже не связанные с работой портала. В целом он очень полезный.

Вообще в некотором смысле вся эта история меня даже позабавила. Благодаря ей я познакомилась с директором департамента электронного правительства и стала одним из "тестировщиков" работы Портала госуслуг — это интересный опыт.