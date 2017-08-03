Суд вернул квартиру жительнице Барнаула, которая лишилась ее после игры на "Форексе"

Железнодорожный райсуд вынес уникальное, по мнению экспертов алтайского отделения ОНФ, решение: признал недействительной сделкой договор купли-продажи квартиры жительницы Барнаула, несмотря на то, что документ она сама подписала. В подобных ситуациях суды часто становятся на сторону покупателей, пояснили altapress.ru в "Ассоциации по защите прав заемщиков". Между тем, как сказала женщина на суде, документ о продаже жилья она подписала под влиянием обмана. А началась ее история с игры на рынке Форекс.
Заработай на Форексе
Год назад, в в апреле 2016 года, 67-летней Любови Д. позвонила незнакомая девушка — рассказала, что можно неплохо заработать на рынке Форекс: "Мы вас всему научим — только пройдите курс обучения".
Пенсионерка согласилась. А в ходе обучения ее убедили вложить реальные деньги — ну, почему не попробовать. В "Ассоциации по защите прав заемщиков" рассказывают: женщину постоянно убеждали в безопасности операций и потрясающих прибылях, которые можно получить на Форексе. И вот с мая по август она пополнила счет на этом рынке на 200 тыс. рублей... И все проиграла.
Куратор с Форекса, меж тем, "агитировал" за продолжение "банкета": чтобы получить прибыль, говорил он, нужно вложить крупную сумму. Больших денег у пенсионерки не было. Тогда ей предложили взять заем на 700 тыс. рублей у частного лица. И даже помогли выйти на посредника, который в свою очередь нашел человека, готового ссудить, сколько надо.
Не тот договор
Правда, как ей объяснили, деньги могут выдать только под залог недвижимости. Недвижимость у Любови Д. была — двухкомнатная квартира, подаренная ей тем летом 92-летней мамой, ветераном Великой Отечественной войны. Ветеран в этой квартире жила и более того — имела право бессрочного проживания как член жилищного кооператива с 1975 года.
После знакомства с кредитором Любовь Д. согласилась оформить эту квартиру в качестве залога по займу. Как ее убедили? Кредитор заверила, что о матери она может не беспокоиться: она "включена в договор".
Оформлять документы приехали в МФЦ, и там все произошло очень быстро. Женщина пояснила суду: она была уверена, что заключит два договора - займа и залога квартиры под этот заем. И, в самом деле, по договору займа она получила 700 тыс. рублей. А вот первый документ по факту оказался договором купли-продажи квартиры. Поняла это пенсионерка, правда, лишь через несколько дней.
Документы не читала
Но вернемся в МФЦ. Оформлять сделку приехали супруги К. и П. (у них разные фамилии). Женщина предоставляла заем. А мужчина, как пояснил заемщице посредник, нужен, так как "на него будут оформлять документы на квартиру".
Причем при оформлении документов пенсионерка подписала еще и расписку — якобы она получила за проданную квартиру 1,5 млн рублей. Хотя, по ее словам, этих денег ей не передавали. "Мне говорили, что нужны какие-то бумаги для полного оформления пакета документов, иначе их не примут на регистрацию", — объяснила она уже на суде.
Вот так по бумагам получилось, что женщина продала мужчине квартиру и будто бы получила за нее деньги, да еще и взяла заем у его жены на кабальных условиях: 700 тыс. под 8% в месяц (то есть 96% годовых) плюс 2% пеня за каждый день просрочки, или 14 тыс. рублей в день (!).
При этом она лишилась и 700 тыс. рублей: деньги она перевела, по ее словам, в личный кабинет на Форексе, однако они пропали. Так что осталась она и без жилья, и без займа.
На суде Любовь Д. рассказала: документы она не читала - ведь она полностью доверяла этим людям. Она была уверена, что подписывает договор залога, причем ее уверяли, что залог – не более, чем формальность: как только она погасит заем, все проблемы исчезнут. А продавать жилье и не собиралась.
Елена Донских,
юрист "Ассоциации по защите прав заемщиков":
Договор пожилая женщина подписала прямо в МФЦ, не особо вникая в его содержание. Да и не обладает пожилая женщина необходимыми знаниями, чтобы понять, что свою подпись она поставила под договором купли-продажи собственной квартиры.
Потребовали выселиться
Дальше события стали развиваться по неожиданному для пожилой женщины сценарию.
Кредиторы заявили, что договор займа и договор купли-продажи квартиры - "две большие разницы". А поэтому, даже вернув долг по займу (те самые 700 тысяч), она должна выселиться вместе с 92-летней матерью — ведь квартира им больше не принадлежит.
Обескураженные женщины обратились за защитой к активистам ОНФ в Алтайском крае из "Ассоциации по защите прав заемщиков". Общественники взяли на себя подготовку всех необходимых документов и экспертиз для защиты прав пожилых женщин.
А в феврале 2017 году полиция возбудила уголовное дело, в котором Любовь Д. признана потерпевшей.
Признаки притворности
Кроме того, она обратилась в Железнодорожный райсуд с требованием признать сделку купли-продажи недействительной.
В ходе процесса покупатель квартиры П. утверждал: женщина продала жилье вполне осознанно и взяла за нее деньги. Но 14 июля суд усмотрел признаки притворности сделки купли-продажи квартиры. Мужчина не смог представить доказательств, что передал женщине 1,5 млн рублей в качестве платы за жилье.
Иначе говоря, действия кредиторов были направлены на получение квартиры без оплаты. Да и реальная стоимость квартиры на самом деле выше.
Елена Донских,
юрист "Ассоциации по защите прав заемщиков":
Уникальность данного решения в том, что по формальным признакам документы по залогу квартиры, оформленные "черными кредиторами" через договор купли-продажи квартиры, являются профессионально составленными документами. Доказать ничтожность этих документов, не принимая во внимание иные обстоятельства, произошедшего с пожилыми женщинами — было практически невозможно.
Суд признал недействительной и сделку, которую стороны имели в виду – договор залога квартиры в обеспечение исполнения обязательств по договору займа, поскольку она не соответствует требованиям Гражданского кодекса РФ и федерального закона "Об ипотеке (залог недвижимости)" и решил вернуть жилье настоящей владелице.
Антон Доровских,
исполнительный директор "Ассоциации по защите прав заемщиков":
Мы не сомневаемся, что нам предстоит и дальше бороться за права пострадавшей стороны – пожилой женщины и ее матери – ветерана Великой Отечественной войны. Противная сторона будет защищать свои интересы в апелляции. Но мы намерены стоять до конца и сделать все возможное, чтобы люди не оказались на улице, лишившись своего единственного жилья.
Решение суда пока не вступило в законную силу.
Как не остаться без квартиры?
Игорь Нестеров,
исполнительный редактор информационно портала алтайской "Ассоциации по защите прав заемщиков":
Главное, о чем мы всегда говорим заемщикам: не стоит идти на залог единственного жилья, какими бы заманчивыми ни были предложения. Если же заемщик все-таки идет на залог жилья через куплю-продажу, то необходимо помнить о некоторых условиях:
- возможность возврата залога при погашении долга должна быть отдельно закреплена в договоре займа;
- в договоре займа должна быть указана реальная, а не заниженная стоимость жилья;
- все взаимоотношения между заемщиком и кредитором должны фиксироваться документально, желательно вести запись всех переговоров.
Как правило, способом защиты для заемщика в случае обмана избирается иск о признании купли-продажи притворной сделкой. Иногда в качестве оснований избирается довод о кабальности сделки и применении последствий недействительности этих сделок, то есть о возвращении утраченной собственности обратно заемщику.
Однако, случаи удовлетворения таких исков не часты, они зависят во многом от способности истца доказать притворность сделки с помощью различных доказательств, что оказывается не просто. То, что юристы "Ассоциации по защите прав заемщиков" доказали в суде притворность сделки во многом является уникальным случаем.
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