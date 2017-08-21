Журналисты "России 24" перепутали Якутию с Японией

Сотрудники телеканала "Россия 24" в воскресном сюжете перепутали Японию с Якутией. Журналисты по ошибке назвали Республику Саха японской территорией.
Корреспонденты "Россия 24" рассказывали о новом вертолете с медицинским модулем Ми-8, который должен будет выполнять санитарные рейсы на территории всей Якутии и помогать жителям региона в случае экстренных ситуаций. В то же время на плашке с обозначением местоположения было указано "Республика Саха (Япония)".
«Россия 24» в видеосюжете из Республики Саха – Якутии по ошибке посчитал эту территорию России частью Японии. Квалификация!#стёб #факты pic.twitter.com/man3nNeL7O— Олег Казаков (@olegkazakov) 20 августа 2017 г.
На ошибку обратили внимание пользователи Twitter, которые посоветовали сотрудникам телеканала впредь быть повнимательней. "Фотофакт. Телеканал "Россия 24" подарил Якутию Японии", — пошутил один из них, пишет Lenta.ru.
В поздних выпусках видеосюжета "Япония" была исправлена на "Якутию".
В конце мая 2016 года Канал "Россия 1" перепутал Узбекистан с Таджикистаном. Ошибка была допущена в одном из сюжетов передачи, посвященном итогам заседания Совета министров Шанхайской организации сотрудничества.
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