Журналисты "России 24" перепутали Якутию с Японией

Корреспонденты "Россия 24" рассказывали о новом вертолете с медицинским модулем Ми-8, который должен будет выполнять санитарные рейсы на территории всей Якутии и помогать жителям региона в случае экстренных ситуаций. В то же время на плашке с обозначением местоположения было указано "Республика Саха (Япония)".

«Россия 24» в видеосюжете из Республики Саха – Якутии по ошибке посчитал эту территорию России частью Японии. Квалификация!#стёб #факты pic.twitter.com/man3nNeL7O — Олег Казаков (@olegkazakov) 20 августа 2017 г.

На ошибку обратили внимание пользователи Twitter, которые посоветовали сотрудникам телеканала впредь быть повнимательней. "Фотофакт. Телеканал "Россия 24" подарил Якутию Японии", — пошутил один из них, пишет Lenta.ru.

В поздних выпусках видеосюжета "Япония" была исправлена на "Якутию".

В конце мая 2016 года Канал "Россия 1" перепутал Узбекистан с Таджикистаном. Ошибка была допущена в одном из сюжетов передачи, посвященном итогам заседания Совета министров Шанхайской организации сотрудничества.