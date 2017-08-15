Журналистку ВГТРК выслали с Украины

Специального корреспондента ВГТРК Тамару Нерсесьян выслали из Киева. СБУ обвинила журналистку в том, что она своими материалами представляет "угрозу целостности украинскому государству", сообщает телеканал "Россия 24".
Нересьян задержали вечером 14 августа. "В два часа ночи ее высадили у погранперехода на украино-российской границе, заставив журналистку пешком в темноте идти через границу",— сообщает телеканал. "Россия 24" связывает выдворение с сюжетом о "Бандерштадте" (нем. "город Бандеры").
"Украинские спецслужбы заявили мне, что я своими материалами представляю угрозу безопасности Украины и территориальной целостности этого государства, каким-то образом. Когда я начала задавать вопросы о том, какие материалы, какие факты в моих сюжетах могут представлять какую-либо угрозу хоть кому-нибудь, они ответить на эти вопросы не смогли, лишь предоставили мне бумагу, на которой написано, что меня депортируют, в течение суток мне нужно покинуть территорию Украины, и мне закрывают въезд на три года", — рассказала Нерсесьян в эфире "Россия 24".
"Как мне представляется, поводом для таких действий послужил материал, который вышел в эфире телеканала "Россия 1" про музыкальный фестиваль "Бандерштат", который проходил в Волынской области. В этом репортаже мы рассказывали о том, как ненавязчиво украинские политики возвеличивают пособников фашизма таким образом, как называют фестивали их именами, либо выходят артисты в майках с изображением этих пособников, я говорю сейчас о Степане Бандере и Романе Шухевиче", — отметила Нерсесьян.
Журналистку вместе с оператором телеканала внесли в базу данных сайта "Миротворец" и лишили возможности въезда на Украину на три года. Оператор остался на Украине, его разыскивают, пишет "Коммерсантъ".
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