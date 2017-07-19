Жюри отобрали финалисток конкурса "Мисс Лето". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Финалистка конкурса "Мисс Лето". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Жюри отобрали финалисток конкурса "Мисс Лето". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Финалистка конкурса "Мисс Лето". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Финалистка конкурса "Мисс Лето". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Финалистка конкурса "Мисс Лето". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Финалистка конкурса "Мисс Лето". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Финалистка конкурса "Мисс Лето". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Финалистка конкурса "Мисс Лето". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Финалистка конкурса "Мисс Лето". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Финалистка конкурса "Мисс Лето". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Финалистка конкурса "Мисс Лето". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Жюри отобрали финалисток конкурса "Мисс Лето". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Финалистка конкурса "Мисс Лето". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Финалистка конкурса "Мисс Лето". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Финалистка конкурса "Мисс Лето". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Жюри отобрали финалисток конкурса "Мисс Лето". Фото: Олег Богданов. altapress.ru

В финал вышли:

Ая Алтухова Екатерина Ивахно Софья Кашлева Анна Кузнецова Линда Кушнарева Анна Лежнева Екатерина Соколова Елена Соколова Елизавета Фролова Виктория Волкова

На кастинге девушкам необходимо было рассказать о себе и своем решении бороться за титул "Мисс Лето". Для одних участие в конкурсе — способ проверить свои возможности, для других — шанс посоревноваться за путевку в Горный Алтай. После короткой визитки участницы под музыку прошли по импровизированному подиуму.

Оценивали конкурсанток стилист и владелица магазинов Chic Вера Миляева, директор модельного агентства Viva Models Мария Ситникова, фотограф Максим Наземцев, директор видеостудии Dyshes Video Андрей Нартыш, директор парк-отеля "Чайка" Андрей Березовиков, а также директор службы рекламы издательского дома "Алтапресс" Елена Аксенова и руководитель группы электронных СМИ издательского дома "Алтапресс" Андрей Никитин.

В ходе кастинга член жюри Максим Наземцев попросил девушек попозировать перед камерой.

Андрей Нартыш,

директор видеостудии Dyshes Video:

Интересным оказался эксперимент, когда Максим предложил девушкам попозировать перед камерой. Этот момент оказался незапланированным, было видно, что девчонки немного замялись, чувствовали себя неловко. Если для кастинга многие заранее подготовили речь и проходку, то съемка была незапланированной. Кто-то продолжал улыбаться, а кто-то подходил к камере как на расстрел. После этого задания у меня баллы несколько поменялись. Думаю, и у коллег тоже.

По мнению членов жюри, красота — это далеко не главный показатель для конкурса "Мисс Лето". Больше всего им понравилась открытость и харизма девушек.

Максим Наземцев,

фотограф и руководитель фотошколы Sunschool:

На мой взгляд, главное для участниц конкурса — не внешние данные, они довольно поверхностны. У девушки должна быть внутренняя энергетика. Если человек закрытый, скованный, холодный, это точно не "Мисс Лето". Это скорее "Мисс Зима".

Вера Миляева,

стилист, руководитель торгово-образовательного пространства To know to buy и Teplizza market, владелец магазинов Chic:

На мой взгляд, главный критерий, которым должна обладать участница конкурса, это цепкость. Если речь идет о таких конкурсах красоты, как "Мисс Лето", то девушка должна запоминаться как жюри, так и зрителям. Для девушек любой конкурс — это вызов себе. И то, что они пришли на закрытый кастинг, — для них это все равно большой стресс.

Андрей Березовиков,

директор парк-отеля "Чайка":

Больше всего мне понравились девушки, которые в сумме собирают в себе самое лучшее: уверенность, красоту, позитивные эмоции, открытость. Чем больше в девушке положительных качеств, тем выше я ее оценивал. На мой взгляд, для того, чтобы победить в этом конкурсе, не нужно быть такой, как все. Сейчас все начнут читать стихи, петь песни... Я все-таки считаю, что первое место должно быть у девушки, которая зацепит своими талантами, откроет все свои ипостаси как женщина, как творческий человек. Чем шире ей удастся раскрыть себя на конкурсе "Мисс Лето", тем больше шансов у нее будет на победу.

Теперь девушкам предстоит подготовиться к дефиле, которое для них поставит директор модельного агентства Viva Models Мария Ситникова. 22 июля в комплексе открытых бассейнов "Пляж" в 17.00 состоится финал конкурса "Мисс Лето". Вход по расценкам "Пляжа".

Победительница проекта получит недельный отдых для двоих в туристическом комплексе "Стик Тревел" и сертификат от "СПА-центра 77" на 5000 рублей. Приз за второе место — сертификат в PUMA на 5000 рублей и сертификат от бара XXXX на 7000 рублей. За третье место полагается сертификат от центра внешности и косметологии "Эксклюзив" на 4000 рублей. Кроме того, все финалистки конкурса получат сертификаты от комплекса открытых бассейнов "Пляж".

Организатор конкурса: ООО ИД "Алтапресс". Срок проведения: с 01.06.2017 г. по 22.07.2017 г. Подробную информацию о правилах проведения конкурса, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения смотрите здесь.

Генеральный партнер.

Генеральный партнер.