Жюри отобрали финалисток конкурса "Мисс Лето"

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Жизнь

17 июля в издательском доме "Алтапресс" прошел кастинг на конкурс красоты "Мисс Лето". Члены жюри выбрали 10 финалисток, которые будут бороться за титул и главный приз — недельный отдых в Горном Алтае.

Жюри отобрали финалисток конкурса "Мисс Лето". Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Финалистка конкурса "Мисс Лето". Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Жюри отобрали финалисток конкурса "Мисс Лето". Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Финалистка конкурса "Мисс Лето". Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Финалистка конкурса "Мисс Лето". Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Финалистка конкурса "Мисс Лето". Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Финалистка конкурса "Мисс Лето". Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Финалистка конкурса "Мисс Лето". Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Финалистка конкурса "Мисс Лето". Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Финалистка конкурса "Мисс Лето". Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Финалистка конкурса "Мисс Лето". Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Финалистка конкурса "Мисс Лето". Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Жюри отобрали финалисток конкурса "Мисс Лето". Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Финалистка конкурса "Мисс Лето". Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Финалистка конкурса "Мисс Лето". Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Финалистка конкурса "Мисс Лето". Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Жюри отобрали финалисток конкурса "Мисс Лето". Фото: Олег Богданов. altapress.ru

В финал вышли:

  1. Ая Алтухова
  2. Екатерина Ивахно
  3. Софья Кашлева
  4. Анна Кузнецова
  5. Линда Кушнарева
  6. Анна Лежнева
  7. Екатерина Соколова
  8. Елена Соколова
  9. Елизавета Фролова
  10. Виктория Волкова

На кастинге девушкам необходимо было рассказать о себе и своем решении бороться за титул "Мисс Лето". Для одних участие в конкурсе — способ проверить свои возможности, для других — шанс посоревноваться за путевку в Горный Алтай. После короткой визитки участницы под музыку прошли по импровизированному подиуму.

Жюри отобрали финалисток конкурса "Мисс Лето".
Жюри отобрали финалисток конкурса "Мисс Лето".

Оценивали конкурсанток стилист и владелица магазинов Chic Вера Миляева, директор модельного агентства Viva Models Мария Ситникова, фотограф Максим Наземцев, директор видеостудии Dyshes Video Андрей Нартыш, директор парк-отеля "Чайка" Андрей Березовиков, а также директор службы рекламы издательского дома "Алтапресс" Елена Аксенова и руководитель группы электронных СМИ издательского дома "Алтапресс" Андрей Никитин.

В ходе кастинга член жюри Максим Наземцев попросил девушек попозировать перед камерой.

Андрей Нартыш,
директор видеостудии Dyshes Video:

Интересным оказался эксперимент, когда Максим предложил девушкам попозировать перед камерой. Этот момент оказался незапланированным, было видно, что девчонки немного замялись, чувствовали себя неловко. Если для кастинга многие заранее подготовили речь и проходку, то съемка была незапланированной. Кто-то продолжал улыбаться, а кто-то подходил к камере как на расстрел. После этого задания у меня баллы несколько поменялись. Думаю, и у коллег тоже.

По мнению членов жюри, красота — это далеко не главный показатель для конкурса "Мисс Лето". Больше всего им понравилась открытость и харизма девушек.

Жюри отобрали финалисток конкурса "Мисс Лето".
Жюри отобрали финалисток конкурса "Мисс Лето".

Максим Наземцев,
фотограф и руководитель фотошколы Sunschool:

На мой взгляд, главное для участниц конкурса — не внешние данные, они довольно поверхностны. У девушки должна быть внутренняя энергетика. Если человек закрытый, скованный, холодный, это точно не "Мисс Лето". Это скорее "Мисс Зима".

Вера Миляева,
стилист, руководитель торгово-образовательного пространства To know to buy и Teplizza market, владелец магазинов Chic:

На мой взгляд, главный критерий, которым должна обладать участница конкурса, это цепкость. Если речь идет о таких конкурсах красоты, как "Мисс Лето", то девушка должна запоминаться как жюри, так и зрителям. Для девушек любой конкурс — это вызов себе. И то, что они пришли на закрытый кастинг, — для них это все равно большой стресс.

Финалистки конкурса "Мисс Лето".
Финалистки конкурса "Мисс Лето".

Андрей Березовиков,
директор парк-отеля "Чайка":

Больше всего мне понравились девушки, которые в сумме собирают в себе самое лучшее: уверенность, красоту, позитивные эмоции, открытость. Чем больше в девушке положительных качеств, тем выше я ее оценивал. На мой взгляд, для того, чтобы победить в этом конкурсе, не нужно быть такой, как все. Сейчас все начнут читать стихи, петь песни... Я все-таки считаю, что первое место должно быть у девушки, которая зацепит своими талантами, откроет все свои ипостаси как женщина, как творческий человек. Чем шире ей удастся раскрыть себя на конкурсе "Мисс Лето", тем больше шансов у нее будет на победу.

Теперь девушкам предстоит подготовиться к дефиле, которое для них поставит директор модельного агентства Viva Models Мария Ситникова. 22 июля в комплексе открытых бассейнов "Пляж" в 17.00 состоится финал конкурса "Мисс Лето". Вход по расценкам "Пляжа".

Победительница проекта получит недельный отдых для двоих в туристическом комплексе "Стик Тревел" и сертификат от "СПА-центра 77" на 5000 рублей. Приз за второе место — сертификат в PUMA на 5000 рублей и сертификат от бара XXXX на 7000 рублей. За третье место полагается сертификат от центра внешности и косметологии "Эксклюзив" на 4000 рублей. Кроме того, все финалистки конкурса получат сертификаты от комплекса открытых бассейнов "Пляж".

Организатор конкурса: ООО ИД "Алтапресс". Срок проведения: с 01.06.2017 г. по 22.07.2017 г. Подробную информацию о правилах проведения конкурса, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения смотрите здесь.

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