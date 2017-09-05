Злоумышленники подожгли частный жилой дом в Барнауле

Сообщение о возгорании поступило пожарным в 5.52. Как сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю, в 6.10 пожар локализовали, в 6.25 ликвидировали. С огнем боролись 44 человека и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России 35 человек личного состава и 10 единиц техники. От пожара пострадали крыши и стены дома и надворных построек.

Поджог предстоит расследовать сотрудникам полиции.