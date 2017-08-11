Знай свой ПИН-код.

Владельцы карт МИР, также как и карт других платежных систем, могут при желании изменить автоматически присвоенный при получении карты ПИН-код, если, например, данная комбинация цифр не запоминается.

Теперь по картам МИР Банка Акцепт смена ПИН-кода доступна и в банкоматах. Владелец карты может самостоятельно выбрать удобную комбинацию цифр. Услуга бесплатна и не ограничивает количество раз смены ПИН-кода.

Напоминаем, в целях безопасности специалисты не рекомендуют хранить ПИН-код в письменном виде, а также не рекомендуют выбирать для ПИН-кода комбинации следующих цифр: дату рождения держателя карты или дату рождения его близких родственников; даты знаковых событий держателя карты, которые могут быть известны друзьям и знакомым; набор одинаковых цифр (например: 5555, 1111, 2222,); набор идущих подряд цифр (например: 1234, 3456, 6789).

ОО "Барнаульский" АО "Банк Акцепт"

Адрес: Барнаул, ул. Партизанская, 105.

Телефон: 65-93-17

Сайт: www.akcept.ru

АО "Банк Акцепт". Лицензия Банка России №567