Звездолет инопланетян приближался к Земле

Уфологи рассмотрели на снимке, полученном камерой на спутнике NASA, светящийся НЛО.
Корабль пришельцев, попавший в объектив, приближался к Земле, утверждают уфологи.
Ранее фото был опубликовано на сайте NASA. В космическом агентстве вв комментарии к снимку подписали, что он был получен с орбиты Земли.
Уфологи давно пристально изучают все фотографии, публикуемые NASA. На таких фото они и раньше находили объекты, которые, по их словам, указывают на посещение инопланетянами нашей планеты.
В этот раз на снимке они рассмотрели загадочный светящийся объект, по форме напоминающий сигарету. Длина этого объекта около 70 метров. Как считают уфологи, на фотографии — космический корабль пришельцев, обшитый металлом. Они уже предположили, что объект приземлится на одном из ближайших к Земле астероидов.
Однако скептики из NASA заявили, что НЛО на снимке нет. А объекта, который уфологи пытаются выдать на НЛО, даже не существует. По их словам, светящееся пятно на снимке — лишь эффект от преломления света, пишет informing.ru.
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