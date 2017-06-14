Звездолет инопланетян приближался к Земле

Корабль пришельцев, попавший в объектив, приближался к Земле, утверждают уфологи.

Ранее фото был опубликовано на сайте NASA. В космическом агентстве вв комментарии к снимку подписали, что он был получен с орбиты Земли.

Уфологи давно пристально изучают все фотографии, публикуемые NASA. На таких фото они и раньше находили объекты, которые, по их словам, указывают на посещение инопланетянами нашей планеты.

В этот раз на снимке они рассмотрели загадочный светящийся объект, по форме напоминающий сигарету. Длина этого объекта около 70 метров. Как считают уфологи, на фотографии — космический корабль пришельцев, обшитый металлом. Они уже предположили, что объект приземлится на одном из ближайших к Земле астероидов.

Однако скептики из NASA заявили, что НЛО на снимке нет. А объекта, который уфологи пытаются выдать на НЛО, даже не существует. По их словам, светящееся пятно на снимке — лишь эффект от преломления света, пишет informing.ru.