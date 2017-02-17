Андрей Макулов рассказал о маленьких улучшениях, уникальных идеях и накоплении знаний

Когда я по распределению приехал в Барнаул попал на завод механических прессов в отдел главного конструктора, я начал работать конструктором. Это было перед самым развалом Советского Союза. И однажды в командировке в городе Николаев, это Херсонская область, мы работали вместе с группой инженеров из Кореи. Их было человек восемь, довольно бедно одетых, все на одно лицо. Что поразило — эти люди постоянно о чем-то спрашивали, что-то писали, снова спрашивали и снова писали. Вопросы их были очень наивные, и нас удивляло, что они многого не знают. Мы им рассказывали, что и как, показывали.

Фирма, из которой они приехали, называлась "Золотая Звезда". По вечерам они собирались в кучки и что-то обсуждали. На сегодняшний день эта фирма называется LG. И после того, как они пообщались с нами, я с удивлением узнал, что через год фирма LG изобрела и изготовила (и это как раз были те люди) суперточный робот прямого привода. По тем временам это было чудо техники.

И до сегодняшнего дня в России не могут производить того, что сделали эти абсолютно неприметные и даже, как мне показалось, недалекие люди. И мне было очень интересно понять, как таким людям удается добиваться таких результатов.