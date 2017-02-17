Андрей Макулов рассказал о маленьких улучшениях, уникальных идеях и накоплении знаний

16 февраля спикером очередной "Школы успеха" стал Андрей Макулов, член совета директоров "ФорБанка". Много лет назад, когда он еще работал конструктором на барнаульском заводе, он познакомился с тем, как делают бизнес корейцы. Внешне неприметные и, казалось бы, недалекие люди, они постоянно узнавали что-то новое, собирали разрозненные знания воедино, и это приводило к результатам, которых не могли добиться другие. О том, какую роль в бизнесе играет накопление знаний, о постоянных маленьких улучшениях бизнес-процессов и многом другом он рассказал на встрече.
Андрей Макулов,
член совета директоров "ФорБанка":
Когда я по распределению приехал в Барнаул попал на завод механических прессов в отдел главного конструктора, я начал работать конструктором. Это было перед самым развалом Советского Союза. И однажды в командировке в городе Николаев, это Херсонская область, мы работали вместе с группой инженеров из Кореи. Их было человек восемь, довольно бедно одетых, все на одно лицо. Что поразило — эти люди постоянно о чем-то спрашивали, что-то писали, снова спрашивали и снова писали. Вопросы их были очень наивные, и нас удивляло, что они многого не знают. Мы им рассказывали, что и как, показывали.
Фирма, из которой они приехали, называлась "Золотая Звезда". По вечерам они собирались в кучки и что-то обсуждали. На сегодняшний день эта фирма называется LG. И после того, как они пообщались с нами, я с удивлением узнал, что через год фирма LG изобрела и изготовила (и это как раз были те люди) суперточный робот прямого привода. По тем временам это было чудо техники.
И до сегодняшнего дня в России не могут производить того, что сделали эти абсолютно неприметные и даже, как мне показалось, недалекие люди. И мне было очень интересно понять, как таким людям удается добиваться таких результатов.
Андрей Макулов,
член совета директоров "ФорБанка":
У меня самого за всю мою жизнь не возникло ни одной такой идеи, которая могла бы раз - и поменять банковскую систему. Но все время были какие-то маленькие идеи — тут что-то улучшить, там. А когда эти улучшения помаленьку собираются, они в совокупности дают ступень в развитии.
Такие улучшения — они должны быть все время. Если говорить о корейцах — внешне это не выдающиеся люди, у которых не возникает каких-то крупных идей. Они что-то делают, как муравьи, и каждый вносит вносит какой-то кусочек маленького знания. И за счет своей организации они могут все это собирать. Надо уметь собирать знания.
У нас в банке есть рацпредложения. Любой работник может предлагать все, что ему в голову придет, что, по его мнению, улучшит работу. И это большое значение имеет. У нас же много кризисов было, гигантские банки рушились. А "ФорБанк" продолжает развиваться. В том числе благодаря этому.
Андрей Макулов,
член совета директоров "ФорБанка":
Мы не олигархи, богатые родственники не оставили нам наследство. Не было денег, и приходилось зарабатывать. Заработать можно как? Оказать какую-то уникальную услугу, которую не может оказать кто-то другой. Мы оказали для крупнейшего предприятия уникальную услугу по организации денежного обращения внутри этого предприятия. Получили клиента. Постепенно он встал на ноги, у него появились деньги. А деньги в банке — это деньги клиентов.
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