Фотофакты. Основатели Kennedy’s Coffee рассказали, как от работы "на дядю" пришли в бизнес

22 декабря очередными гостями "Школы успеха" в ИД "Алтапресс" стали основатели компании Kennedy’s Coffee Андрей Устьянцев и Борис Родионов. Они рассказали молодым предпринимателям об ошибках в бизнесе, о разработке названия и бренда, а также о том, что необходимо сделать, чтобы построить прибыльный бизнес.
Борис Родионов и Андрей Устьянцев. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru.
Основатели Kennedy’s Coffee стали гостями "Школы успеха". Фото : Анна Зайкова, altapress.ru.
Юрий Пургин. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru.
Основатели Kennedy’s Coffee стали гостями "Школы успеха". Фото : Анна Зайкова, altapress.ru.
Основатели Kennedy’s Coffee стали гостями "Школы успеха". Фото : Анна Зайкова, altapress.ru.
Основатели Kennedy’s Coffee стали гостями "Школы успеха". Фото : Анна Зайкова, altapress.ru.
Основатели Kennedy’s Coffee стали гостями "Школы успеха". Фото : Анна Зайкова, altapress.ru.
Основатели Kennedy’s Coffee стали гостями "Школы успеха". Фото : Анна Зайкова, altapress.ru.
Борис Родионов. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru.
Борис Родионов. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru.
Андрей Устьянцев. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru.
Основатели Kennedy’s Coffee стали гостями "Школы успеха". Фото : Анна Зайкова, altapress.ru.
Борис Родионов. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru.
Основатели Kennedy’s Coffee стали гостями "Школы успеха". Фото : Анна Зайкова, altapress.ru.
Основатели Kennedy’s Coffee стали гостями "Школы успеха". Фото : Анна Зайкова, altapress.ru.
Основатели Kennedy’s Coffee стали гостями "Школы успеха". Фото : Анна Зайкова, altapress.ru.
Основатели Kennedy’s Coffee стали гостями "Школы успеха". Фото : Анна Зайкова, altapress.ru.
Борис Родионов. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru.
Основатели Kennedy’s Coffee стали гостями "Школы успеха". Фото : Анна Зайкова, altapress.ru.
Основатели Kennedy’s Coffee стали гостями "Школы успеха". Фото : Анна Зайкова, altapress.ru.
Борис Родионов и Андрей Устьянцев. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru.
Основатели Kennedy’s Coffee стали гостями "Школы успеха". Фото : Анна Зайкова, altapress.ru.
Борис Родионов и Андрей Устьянцев. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru.
Основатели Kennedy’s Coffee стали гостями "Школы успеха". Фото : Анна Зайкова, altapress.ru.
Основатели Kennedy’s Coffee стали гостями "Школы успеха". Фото : Анна Зайкова, altapress.ru.
Основатели Kennedy’s Coffee стали гостями "Школы успеха". Фото : Анна Зайкова, altapress.ru.
Основатели Kennedy’s Coffee стали гостями "Школы успеха". Фото : Анна Зайкова, altapress.ru.
Основатели Kennedy’s Coffee стали гостями "Школы успеха". Фото : Анна Зайкова, altapress.ru.
Основатели Kennedy’s Coffee стали гостями "Школы успеха". Фото : Анна Зайкова, altapress.ru.
Борис Родионов и Андрей Устьянцев. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru.
Борис Родионов и Андрей Устьянцев. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru.
Борис Родионов и Андрей Устьянцев. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru.
Основатели Kennedy’s Coffee стали гостями "Школы успеха". Фото : Анна Зайкова, altapress.ru.
Основатели Kennedy’s Coffee стали гостями "Школы успеха". Фото : Анна Зайкова, altapress.ru.
Основатели Kennedy’s Coffee стали гостями "Школы успеха". Фото : Анна Зайкова, altapress.ru.
Основатели Kennedy’s Coffee стали гостями "Школы успеха". Фото : Анна Зайкова, altapress.ru.
Борис Родионов и Андрей Устьянцев. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru.
Борис Родионов и Андрей Устьянцев. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru.
Основатели Kennedy’s Coffee стали гостями "Школы успеха". Фото : Анна Зайкова, altapress.ru.
Основатели Kennedy’s Coffee стали гостями "Школы успеха". Фото : Анна Зайкова, altapress.ru.
Основатели Kennedy’s Coffee стали гостями "Школы успеха". Фото : Анна Зайкова, altapress.ru.
Основатели Kennedy’s Coffee стали гостями "Школы успеха". Фото : Анна Зайкова, altapress.ru.
Борис Родионов и Андрей Устьянцев. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru.
Основатели Kennedy’s Coffee стали гостями "Школы успеха". Фото : Анна Зайкова, altapress.ru.
Борис Родионов и Андрей Устьянцев. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru.
Основатели Kennedy’s Coffee стали гостями "Школы успеха". Фото : Анна Зайкова, altapress.ru.
Основатели Kennedy’s Coffee стали гостями "Школы успеха". Фото : Анна Зайкова, altapress.ru.
Борис Родионов,
руководитель компании Kennedy’s Coffee:
Мы открыли компанию 3,5 года назад. При этом у нас очень большой опыт в построении этого бизнеса. Сразу после окончания университета мы чем-нибудь занимались. Например, я продавал диски и занимался озеленением, Андрей работал в ландшафтной компании. Мы не с первого пинка начали заниматься делом, которое приносило нам прибыль. При этом у нас был достаточно большой перерыв, когда мы работали в компаниях. Я это к чему — не всегда бизнесмены начинают своего дело после окончания школы, и сразу они становятся успешными. Зачастую этот путь строится через работу "на дядю". Ничего плохого в работе на кого-то нет, потому что здесь вы прокачиваетесь чужими руками и мозгами, нарабатываете опыт и приобретаете новые качества.
Полный текст со встречи читайте в номере газеты "Свободный курс", который выйдет 18 января.
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