Фотофакты. Основатели Kennedy’s Coffee рассказали, как от работы "на дядю" пришли в бизнес

Мы открыли компанию 3,5 года назад. При этом у нас очень большой опыт в построении этого бизнеса. Сразу после окончания университета мы чем-нибудь занимались. Например, я продавал диски и занимался озеленением, Андрей работал в ландшафтной компании. Мы не с первого пинка начали заниматься делом, которое приносило нам прибыль. При этом у нас был достаточно большой перерыв, когда мы работали в компаниях. Я это к чему — не всегда бизнесмены начинают своего дело после окончания школы, и сразу они становятся успешными. Зачастую этот путь строится через работу "на дядю". Ничего плохого в работе на кого-то нет, потому что здесь вы прокачиваетесь чужими руками и мозгами, нарабатываете опыт и приобретаете новые качества.