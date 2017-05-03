Предприниматель Анатолий Вытоптов рассказал, как начинался бизнес по продаже агрохимии

В настоящий момент в Алтайском крае работает около 60 только местных компаний по продаже агрохимии, есть еще десяток транснациональных. Среди них и предприятие Анатолия Вытоптова "Агрохимсервис". Как простому парню из деревни удалось создать прибыльный бизнес, он рассказал на встрече с молодыми предпринимателями в рамках проекта "Школа успеха".
По словам спикера, в бизнес по продаже агрохимии он попал совершенно случайно. И на первых порах у него ничего не получалось. После службы в армии он поступил в "барнаульский пединститут", но по понятным обстоятельствам учителям так и не стал. В начале 90-х ему нужно было кормить семью.
Анатолий Вытоптов,
генеральный директор компании "Агрохимсервис":
По воле случая я познакомился с людьми, которые занимались поставками в Алтайский край биостимуляторов для сельского хозяйства. Они предложили мне тоже попробовать. Я взял препараты, первый раз проехался по своему району и ничего не продал. Приехал домой, проанализировал свои ошибки и окунулся в изучение своего товара. Вторая попытка была настолько удачной, что за два дня я заработал свою месячную заработную плату водителя. Вот тут у меня возникла мысль: а почему бы и нет. С этого момента я решил заниматься продажей биостимуляторов.
Как ему удалось преодолеть все препятствия в жизни и с нуля построить успешный бизнес читайте в свежем номере газеты "Свободный курс" за 3 мая.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.