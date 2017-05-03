Предприниматель Анатолий Вытоптов рассказал, как начинался бизнес по продаже агрохимии

Директор компании "Агрохимсервис" Анатолий Вытоптов стал очередным героем проекта "Школа успеха" .Фото из архива редакции. Директор компании "Агрохимсервис" Анатолий Вытоптов стал очередным героем проекта "Школа успеха" .Фото из архива редакции. Директор компании "Агрохимсервис" Анатолий Вытоптов стал очередным героем проекта "Школа успеха" .Фото из архива редакции. Директор компании "Агрохимсервис" Анатолий Вытоптов стал очередным героем проекта "Школа успеха" .Фото из архива редакции. Директор компании "Агрохимсервис" Анатолий Вытоптов стал очередным героем проекта "Школа успеха" .Фото из архива редакции. Директор компании "Агрохимсервис" Анатолий Вытоптов стал очередным героем проекта "Школа успеха" .Фото из архива редакции. Директор компании "Агрохимсервис" Анатолий Вытоптов стал очередным героем проекта "Школа успеха" .Фото из архива редакции. Директор компании "Агрохимсервис" Анатолий Вытоптов стал очередным героем проекта "Школа успеха" .Фото из архива редакции. Директор компании "Агрохимсервис" Анатолий Вытоптов стал очередным героем проекта "Школа успеха" .Фото из архива редакции. Директор компании "Агрохимсервис" Анатолий Вытоптов стал очередным героем проекта "Школа успеха" .Фото из архива редакции. Директор компании "Агрохимсервис" Анатолий Вытоптов стал очередным героем проекта "Школа успеха" .Фото из архива редакции. Директор компании "Агрохимсервис" Анатолий Вытоптов стал очередным героем проекта "Школа успеха" .Фото из архива редакции. Директор компании "Агрохимсервис" Анатолий Вытоптов стал очередным героем проекта "Школа успеха" .Фото из архива редакции. Директор компании "Агрохимсервис" Анатолий Вытоптов стал очередным героем проекта "Школа успеха" .Фото из архива редакции. Директор компании "Агрохимсервис" Анатолий Вытоптов стал очередным героем проекта "Школа успеха" .Фото из архива редакции. Директор компании "Агрохимсервис" Анатолий Вытоптов стал очередным героем проекта "Школа успеха" .Фото из архива редакции. Директор компании "Агрохимсервис" Анатолий Вытоптов стал очередным героем проекта "Школа успеха" .Фото из архива редакции. Директор компании "Агрохимсервис" Анатолий Вытоптов стал очередным героем проекта "Школа успеха" .Фото из архива редакции. Директор компании "Агрохимсервис" Анатолий Вытоптов стал очередным героем проекта "Школа успеха" .Фото из архива редакции. Директор компании "Агрохимсервис" Анатолий Вытоптов стал очередным героем проекта "Школа успеха" .Фото из архива редакции. Директор компании "Агрохимсервис" Анатолий Вытоптов стал очередным героем проекта "Школа успеха" .Фото из архива редакции.

По словам спикера, в бизнес по продаже агрохимии он попал совершенно случайно. И на первых порах у него ничего не получалось. После службы в армии он поступил в "барнаульский пединститут", но по понятным обстоятельствам учителям так и не стал. В начале 90-х ему нужно было кормить семью.

Анатолий Вытоптов,

генеральный директор компании "Агрохимсервис":

По воле случая я познакомился с людьми, которые занимались поставками в Алтайский край биостимуляторов для сельского хозяйства. Они предложили мне тоже попробовать. Я взял препараты, первый раз проехался по своему району и ничего не продал. Приехал домой, проанализировал свои ошибки и окунулся в изучение своего товара. Вторая попытка была настолько удачной, что за два дня я заработал свою месячную заработную плату водителя. Вот тут у меня возникла мысль: а почему бы и нет. С этого момента я решил заниматься продажей биостимуляторов.

Как ему удалось преодолеть все препятствия в жизни и с нуля построить успешный бизнес читайте в свежем номере газеты "Свободный курс" за 3 мая.