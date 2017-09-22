"Школа Успеха" пройдет в Барнауле для пекарей и кондитеров

29 сентября с 12.00 в конференц-зале Эко-ярмарки ВДНХ (ул. Взлетная, 2-к) поговорим о основных трендах хлебобулочного и кондитерского производства, а также об особенностях построения и ведения бизнеса в кондитерской и хлебобулочной отраслях.

Спикерами встречи станут:

Ольга Фоминых , основатель домашней кондитерской O'bakery: "Домашняя кондитерская: из хобби в бизнес".

, основатель домашней кондитерской O'bakery: "Домашняя кондитерская: из хобби в бизнес". Роман Каштанов , руководитель коммерческого отдела ООО "Крендель" : "Из Новоалтайска с любовью: О том, как вывести локальную компанию на региональный уровень".

, руководитель коммерческого отдела ООО "Крендель" : "Из Новоалтайска с любовью: О том, как вывести локальную компанию на региональный уровень". Бобков Платон, специалист по разработке и внедрению новых технологий в хлебобулочном кондитерском и кулинарном направлениях: "Тенденции рынка хлебобулочных изделий".

Количество мест ограничено, участие бесплатное, по предварительной регистрации.

Чтобы зарегистрироваться на встречу необходимо отправить заявку на электронную почту: tad@altapress.ru