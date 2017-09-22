"Школа Успеха" пройдет в Барнауле для пекарей и кондитеров

Специально для выставки-форума "Пекари и кондитеры" издательский дом "Алтапресс" подготовил очередную встречу проекта "Школа Успеха".
29 сентября с 12.00 в конференц-зале Эко-ярмарки ВДНХ (ул. Взлетная, 2-к) поговорим о основных трендах хлебобулочного и кондитерского производства, а также об особенностях построения и ведения бизнеса в кондитерской и хлебобулочной отраслях.
Спикерами встречи станут:
- Ольга Фоминых, основатель домашней кондитерской O'bakery: "Домашняя кондитерская: из хобби в бизнес".
- Роман Каштанов, руководитель коммерческого отдела ООО "Крендель" : "Из Новоалтайска с любовью: О том, как вывести локальную компанию на региональный уровень".
- Бобков Платон, специалист по разработке и внедрению новых технологий в хлебобулочном кондитерском и кулинарном направлениях: "Тенденции рынка хлебобулочных изделий".
Количество мест ограничено, участие бесплатное, по предварительной регистрации.
Чтобы зарегистрироваться на встречу необходимо отправить заявку на электронную почту: tad@altapress.ru
В заявке необходимо указать ваши контактные данные: Ф.И.О, компанию, которую вы представляете, телефон для связи с вами.
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