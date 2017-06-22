На Алтае доноров крови хотят стимулировать бонусами от предпринимателей

Как рассказали altapress.ru в Алтайском краевом центре крови, основная цель программы — привлечь максимальное количество доноров к регулярной сдаче крови и повысить их мотивацию.

Сейчас донор за одну сдачу (донацию) получает два отгула и денежную компенсацию в размере 5% от действующего прожиточного минимума. В июне 2017 года эта сумма составляет 477 руб.

В рамках программы лояльности каждый донор сможет зайти на специальный сайт и выбрать в каталоге еще одну привилегию: скидку, акцию, подарок, бесплатное посещение какого-либо мероприятия или заведения, сертификат на обслуживание и т. д. На онлайн площадке различные компании смогут размещать специальные предложения на свои товары и услуги по разным категориям: еда, отдых, путешествия, спорт, красота, транспорт, образование.

Чтобы услугой не могли воспользоваться другие посетители сайта, донор получит в Службе крови уникальный код и только после его идентификации в системе сможет воспользоваться предложенными бонусами и скидками. А бизнес-сообщество, которое станет партнерами программы, получит постоянных клиентов, считают медики.

В Барнауле к акции присоединилась сеть тренажерных залов "Рельеф". Каждому алтайскому донору они выдают сертификат на два бесплатных посещения. Ведутся переговоры с крупными местными сетями "Мария-Ра" и "Новэкс".

Ирина Колмогорова,

заведующая организационно-методическим отделом Алтайского краевого центра крови:

Сейчас мы сидим и обзваниваем разные алтайские компании и рассказываем о новой программе лояльности. Пока предложений от социально-ответственного бизнеса не поступало, но, думаю, все получится. Ведь поддержать донора — это значит помочь и тем, кто сейчас не вполне здоров и нуждается, например, в переливании.

Справка

В Алтайском крае более 30 тыс. человек регулярно сдают кровь. У 13 тыс. из них есть звание "Почетный донор".