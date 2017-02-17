Алтайских поставщиков "от медицины" обвинили в 33-милионном сговоре

В списке фигурируют четыре организации из Алтайского края: "Евроинвест", "Лорем", "Гелиос", "Елена-Фарм" и новосибирская компания "Капитал", пишет сайт УФАС. Им предъявлено обвинение в сговоре на торгах. Установлено, что компании в устной форме договорились заключить антиконкурентное соглашение, чтобы в закупках на поставку лекарственных средств для онкологических клиник в Волгоградской, Астраханской, Ростовской, Свердловской областях и Ханты-Мансийском АО на общую сумму контрактов свыше 33 млн. рублей победил совершенно конкретный участник.

Нарушители действовали по одному сценарию. В ходе аукционов "Евроинвест", "Лорем" и "Гелиос" намеренно подавали заявки на участие в закупке, несоответствующие требованиям конкурсной документации и законодательству. Также они намеренно снижали начальную (максимальную) цену контракта (НМЦК) своим предложением на 85-91%. Резкое снижение цены контракта становилось экономически нереальным для других, добросовестных участников закупки.

Зная, что их заявки будут отклонены из-за несоответствия, первые три участника позволили "Елена-Фарм" и "Капитал" стать победителями закупок с минимальным снижением НМЦК.

В итоге комиссия УФАС признала данные компании нарушителями федерального закона "О защите конкуренции". Им выдано предписание о ежеквартальном предоставлении в антимонопольный орган информации об участии в государственных закупках и их результатах. Материалы дела переданы должностному лицу для рассмотрения вопроса о привлечении компаний к административной ответственности.

Справка

Санкция статьи КоАП РФ предусматривает наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от одной десятой до одной второй начальной стоимости предмета торгов, но не менее ста тысяч рублей.