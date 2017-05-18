Здоровье

Алтайский минздрав прокомментировал сообщение о проблемах в роддоме Бийска

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Сегодня, 12:54.
Здоровье

В региональном министерстве здравоохранения заявили, что информация, распространенная СМИ, о сокращении штата и койко-мест в акушерском стационаре бийской городской больницы №2 не соответствует действительности.

Роддом.
Роддом. Фото : Анна Зайкова.

Ранее некоторые СМИ региона писали о том, что медучреждение Бийска хотят закрыть, роженицы бьют тревогу, а врачи могут остаться без работы.

В региональном минздраве рассказали, что комплексная проверка, которая прошла в апреле в акушерском отделении Бийской горбольницы №2 по профилям "акушерство-гинекология" и "неонатология" выявила случаи необоснованной госпитализации беременных, не подлежащих лечению в условиях круглосуточного стационара. Кроме того, проверяющие обнаружили нарушение этапности и исполнения клинических рекомендаций в обследовании и лечении рожениц и новорожденных.

Тем не менее, как пояснили в алтайском министерстве здравоохранения, из-за низкой укомплектованности кадров в лечебном учреждении сокращения физических лиц не будет. Возникающие кадровые вопросы будут прорабатываться в индивидуальном порядке.

Уже принято решение и о сохранении 30 акушерских коек с совместным пребыванием с новорожденными. В коечный фонд родильного дома будут входить 4 койки реанимации новорожденных, 40 круглосуточных коек гинекологии и 15 коек патологии для иногородних пациенток больницы.

Роддом Бийской городской больницы №2 будет работать, как учреждение родовспоможения второго уровня. Здесь будут оказывать помощь женщинам со средним риском из Зонального, Красногорского, Петропавловского, Смоленского и Целинного районов, пациенткам городских больниц Бийска №3 и №4, за исключением случаев, когда существует врожденная аномалия развития плода.

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