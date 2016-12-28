Здоровье

Алтайский Роспотребнадзор дал 8 советов, как правильно выбрать алкоголь к празднику

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Сегодня, 13:22.
Здоровье

В Управлении Роспотребнадзора по Алтайскому краю дали советы, как правильно выбрать алкогольную продукцию для праздничного новогоднего застолья. В первую очередь специалисты советуют задуматься над местом приобретения. Покупать алкоголь нужно только в предприятиях торговли, у которых есть лицензия.

Алкоголь.
Алкоголь. Фото из архива редакции.
1 Где нельзя покупать спиртные напитки?
  • с рук;
  • с лотков;
  • в ларьках, киосках, палатках, в других неприспособленных местах;
  • в местах массового скопления граждан, в т.ч. на вокзалах, аэропортах, оптовых продовольственных рынках, объектах военного назначения;
  • через интернет.
2 На что обратить внимание?
  • настороженность должна вызывать очень низкая цена;
  • на наличие внешних дефектов на бутылке (негерметичность укупоривания, глубокие царапины, потёртость, придающая поверхности бутылок матовость, ржавчина и другие загрязнения, деформация, разрывы и перекосы этикетки, подтеки, разводы от неводостойких красок, нечеткие рисунки).
Вино. Алкоголь.
Вино. Алкоголь.
3 Какой алкоголь правильный?
  • выработанный в соответствии с ГОСТом;
  • изготовленный по Техническим условиям (ТУ).
4 Что должно быть написано в документах на напиток?
  • нормативы, которым должна соответствовать продукция: это органолептические показатели (внешний вид, вкус, цвет, аромат);
  • физико-химические показатели (крепость, %, щелочность, содержание сивушных масел, сложных эфиров, объемная доля метилового спирта);
  • требования к сырью, из которого производится продукция.
Алкоголь. Пиво.
Алкоголь. Пиво.
5 Что должно быть написано на самой бутылке?
  • У каждой бутылки должна быть этикетка, на которую наносится информация в соответствии с требованиями ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки" и содержать следующие сведения (на русском языке):
  • наименование алкогольной продукции;
  • наименование и местонахождение производителя
  • крепость в процентах;
  • объем;
  • состав (указывается сорт этилового спирта – высшей очистки, экстра, люкс и т.п., основные ингредиенты, пищевые добавки);
  • срок годности (если установлен изготовителем);
  • дата розлива;
  • обозначение документа, в соответствии с которым изготовлен и может быть идентифицирован продукт;
  • информация о подтверждении соответствия.

На потребительской таре должна быть предупреждающая надпись о вреде чрезмерного употребления алкогольной продукции для здоровья человека, а также информация о противопоказаниях к ее употреблению.

6 На что еще обратить внимание?
  • условия хранения:
  • водки хранятся при температуре от -15°С до +30°С;
  • ликероводочные изделия при температуре от -10°С до +25°С;
  • игристые вина при температуре от +5°C до +20°C, относительной влажности не более 85% в условиях, исключающих попадание прямого солнечного света.
  • При несоблюдении условий хранения могут измениться органолептические показатели алкогольного напитка – это вкус, цвет, может выпасть осадок.
7 Какие документы продавец должен предъявить по вашему требованию?

лицензию;

сопроводительные документы на продукцию (декларация о соответствии, товаро-транспортная накладная, справка, прилагаемая к накладной на алкогольную продукцию, производство которой осуществляется на территории Российской Федерации, справка, прилагаемая к грузовой таможенной декларации для импортируемой алкогольной продукции).

Если этих документов нет продукция считается находящейся в незаконном обороте.

8 Куда жаловаться, если вы купили некачественный алкоголь?

В случае приобретения некачественного алкоголя вы можете направить обращение в Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю по почте: г. Барнаул, ул. М. Горького, 28, обратиться в общественную приемную по тел. 66-54-27, направить обращение по электронной почте: mail@22.rospotrebnadzor.ru или оставить на сайте.

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