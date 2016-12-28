Алтайский Роспотребнадзор дал 8 советов, как правильно выбрать алкоголь к празднику

7 Какие документы продавец должен предъявить по вашему требованию?

лицензию;

сопроводительные документы на продукцию (декларация о соответствии, товаро-транспортная накладная, справка, прилагаемая к накладной на алкогольную продукцию, производство которой осуществляется на территории Российской Федерации, справка, прилагаемая к грузовой таможенной декларации для импортируемой алкогольной продукции).

Если этих документов нет продукция считается находящейся в незаконном обороте.