Алтайский Роспотребнадзор дал 8 советов, как правильно выбрать алкоголь к празднику

В Управлении Роспотребнадзора по Алтайскому краю дали советы, как правильно выбрать алкогольную продукцию для праздничного новогоднего застолья. В первую очередь специалисты советуют задуматься над местом приобретения. Покупать алкоголь нужно только в предприятиях торговли, у которых есть лицензия.
- с рук;
- с лотков;
- в ларьках, киосках, палатках, в других неприспособленных местах;
- в местах массового скопления граждан, в т.ч. на вокзалах, аэропортах, оптовых продовольственных рынках, объектах военного назначения;
- через интернет.
- настороженность должна вызывать очень низкая цена;
- на наличие внешних дефектов на бутылке (негерметичность укупоривания, глубокие царапины, потёртость, придающая поверхности бутылок матовость, ржавчина и другие загрязнения, деформация, разрывы и перекосы этикетки, подтеки, разводы от неводостойких красок, нечеткие рисунки).
- выработанный в соответствии с ГОСТом;
- изготовленный по Техническим условиям (ТУ).
- нормативы, которым должна соответствовать продукция: это органолептические показатели (внешний вид, вкус, цвет, аромат);
- физико-химические показатели (крепость, %, щелочность, содержание сивушных масел, сложных эфиров, объемная доля метилового спирта);
- требования к сырью, из которого производится продукция.
- У каждой бутылки должна быть этикетка, на которую наносится информация в соответствии с требованиями ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки" и содержать следующие сведения (на русском языке):
- наименование алкогольной продукции;
- наименование и местонахождение производителя
- крепость в процентах;
- объем;
- состав (указывается сорт этилового спирта – высшей очистки, экстра, люкс и т.п., основные ингредиенты, пищевые добавки);
- срок годности (если установлен изготовителем);
- дата розлива;
- обозначение документа, в соответствии с которым изготовлен и может быть идентифицирован продукт;
- информация о подтверждении соответствия.
На потребительской таре должна быть предупреждающая надпись о вреде чрезмерного употребления алкогольной продукции для здоровья человека, а также информация о противопоказаниях к ее употреблению.
- условия хранения:
- водки хранятся при температуре от -15°С до +30°С;
- ликероводочные изделия при температуре от -10°С до +25°С;
- игристые вина при температуре от +5°C до +20°C, относительной влажности не более 85% в условиях, исключающих попадание прямого солнечного света.
- При несоблюдении условий хранения могут измениться органолептические показатели алкогольного напитка – это вкус, цвет, может выпасть осадок.
лицензию;
сопроводительные документы на продукцию (декларация о соответствии, товаро-транспортная накладная, справка, прилагаемая к накладной на алкогольную продукцию, производство которой осуществляется на территории Российской Федерации, справка, прилагаемая к грузовой таможенной декларации для импортируемой алкогольной продукции).
Если этих документов нет продукция считается находящейся в незаконном обороте.
В случае приобретения некачественного алкоголя вы можете направить обращение в Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю по почте: г. Барнаул, ул. М. Горького, 28, обратиться в общественную приемную по тел. 66-54-27, направить обращение по электронной почте: mail@22.rospotrebnadzor.ru или оставить на сайте.
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