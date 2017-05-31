Алтайский врач "перебросил" казахских хирургов на 20 лет вперед

В Алматы, алтайский хирург, который 30 лет работает с пациентами, страдающими гемофилией, провел мастер-классы, осмотрел пациентов и выступил с докладом.

Александр Чанцев,

травматолог-ортопед, врач КДЦ "Добрый доктор":

То, что я увидел в Казахстане — это уровень 20-летней давности. Конечно, я рассказал коллегам на каком уровне находится медицина на Алтае и как мы научились бороться за полноценную жизнь тех, у кого стоит диагноз "гемофилия". Я понимаю, что несмотря на высокую потребность и современные медицинские достижения, на эндопротезирование суставов у больных гемофилией сегодня решаются единицы.

Сейчас стороны договорились сотрудничать. Либо доктор из Барнаула будет регулярно приезжать в Казахстан, либо пациенты соседней республики будут приезжать оперироваться в Алтайский край. Параллельно будет проходить обучение казахских хирургов.

Александр Чанцев отметил, что еще 100 лет назад диагноз "гемофилия" означал, что любой порез или ушиб может закончиться для больного смертью от потери крови. Большинство людей из-за этого не доживали и до подросткового возраста. Сегодня в Алтайском крае операции у больных гемофилией — обычное дело. Правда, одна операция по эндопротезированию для людей с гемофилией стоит в несколько раз дороже, чем замена суставов людям с нормальной свертываемостью крови. Удорожание происходит за счет лекарств – концентрата отсутствующего у больного фактора свертываемости. Зато после хирургического вмешательства люди возвращаются к обычной жизни.

Справка

Гемофилия – наследственное заболевание, связанное с нарушением процесса свертываемости крови. При этом заболевании возникают кровоизлияния в суставы, мышцы и внутренние органы. Обычно болезнью страдают мужчины, женщины же выступают как носительницы гемофилии, они могут родить больных сыновей или дочерей-носительниц. В старину гемофилия была распространена в королевских семьях Европы, за что получила поэтический эпитет "болезнь венценосных". Известными ее носителями были королева Виктория и цесаревич Алексей, сын российского императора Николая Второго.