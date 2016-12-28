Аптеки могут заставить продавать йод и зеленку по рецепту

Со второго квартала 2017 года валокордин в аптеках будут продавать только по рецепту. Сейчас идет в органах власти идет дискуссия о том, нужно ли включать в список рецептурных препаратов йод, зеленку и другие спиртосодержащие препараты. Об этом рассказал вице-премьер Александр Хлопонин, передает "Коммерсантъ".
Полный перечень спиртосодержащих средств, в том числе и лекарственных, которые будут отпускаться только по рецепту, власти представят в январе 2017 года, пишет "Российская газета". Издание напоминает, что ранее глава Минздрава Вероника Скворцова заявляла о том, что такие лекарства, как валокордин, корвалол и настойка боярышника для российских пенсионеров являются препаратами "каждого дня" и принимаются в микродозах. Поэтому она не считает необходимым для них введение рецептурного отпуска.
Такие меры вводят на фоне трагедии в Иркутске, где скончались 76 человек после отравления спиротсодержащим концентратом "Боярышника". В регионе введен режим ЧС, по факту массового отравления возбуждено уголовное дело, задержаны 19 человек.
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