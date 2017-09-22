Барнаул вошел в топ-15 городов по качеству медобсуживания

По словам коммерческого директора агенства Андрея Штырова, уровень бесплатного медицинского обслуживания устраивает более 57% россиян. 83% респондентов указали, что доверяют врачам. 28% опрошенных, указали, что обращаются за профессиональной медицинской помощью исключительно в крайних случаях и при первичных симптомах предпочитают самолечение. К методам народной медицины прибегают не более 12% россиян, а в нетрадиционную медицину верят всего 2% жителей России.

Наиболее высоко оценивают бесплатное медобслуживание в своих городах жители Москвы, Краснодара, Омска, Санкт-Петербурга и Казани.

Опрос проводился по случайной выборке по методу личных интервью. Всего качество медобслуживания оценили 8 тысяч респондентов в возрасте от 20 до 61 года.