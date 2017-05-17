Барнаульский роддом погасил миллионные долги перед 56 бизнесменами

Как сообщает сайт Генпрокуратуры РФ, было установлено, что в 2016-2017 гг. медучреждение заключало государственные муниципальные контракты о поставке лекарственных средств и медикаментов с 56 представителями малого и среднего бизнеса. Свои обязательства поставщики исполнили полностью и вовремя. Однако расчет с ними в полном объеме, превышающем 4,4 млн рублей не произвели.

Только после того, как вмешалась прокуратура и прокурор Октябрьского района Барнаула внес главному врачу роддома №2 представление с требованием о незамедлительном погашении образовавшейся задолженности, внутри медучреждения перераспределили денежные средства и необходимые расходы и нашли возможность погасить задолженность.