Более 400 жителей алтайского села подписали обращение к губернатору

В частности, жители села просят, чтобы губернатор и глава регионального Минздрава соблюдали послание президента РФ Владимира Путина, которое ориентировано на повышение качества жизни и сохранение социальных гарантий государства перед человеком.

В связи с этим жители настаивают на сохранении статуса больницы и просят укрепить ее кадрами за счет включения в программу "Земский доктор". Также в числе главных требований — письменная отмена приказа о закрытии станции скорой помощи при Медсанчасти Малинового Озера.

Как стало известно altapress.ru, реорганизация медсанчасти в Малиновом Озере идет с 2016 года. В конце декабря был расторгнут контракт с ее главврачом Геннадием Копыловым, затем здесь закрыли хирургическое и инфекционное отделения и родильный дом. В феврале жители узнали, что в планах регионального Минздрава закрыть детское отделение и станцию скорой помощи.

Флюр Хакимов,

пенсионер, председатель инициативной группы:

У нас бураны постоянные. Например, уже третий день автобусы в село не ходят даже с Михайловки. А если нас переведут на обслуживание рубцовской станции скорой помощи, то вообще о "неотложке" можно забыть. Машина сюда, в лучшем случае, полчаса будет ехать.

19 февраля жители Малинового озера собрались в местном Доме культуры. На собрании присутствовали глава администрации Михайловского района Геннадий Юров и глава администрации Малиновоозерского поссовета Наталья Курникова.

Вероника Лапина,

депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания от КПРФ:

Какая может быть оптимизация без согласования с жителями? Здесь живет три тысячи человек, многие работают на вредном производстве и постоянно нуждаются в медицинской помощи. Знаю, что в Рубцовске на "скорой" тоже обеспокоены ситуацией. Ведь нагрузка на тех врачей и фельдшеров может возрасти в разы.

Копии обращения отправлены также министру здравоохранения Алтайского края Ирины Долговой, председателю Алтайского краевого Законодательного Собрания Александра Романенко и первому секретарю Алтайского краевого отделения КПРФ Марии Прусаковой.