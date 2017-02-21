Более 400 жителей алтайского села подписали обращение к губернатору

Жители поселка Малиновое Озеро Михайловского района 21 февраля отправили обращение на имя губернатора Алтайского края Александра Карлина. В ближайшее время они рискуют оказаться без своевременной медицинской помощи и поэтому просят сохранить в селе станцию скорой помощи и медсанчасть. Свои подписи под документом поставили 423 человека.
В частности, жители села просят, чтобы губернатор и глава регионального Минздрава соблюдали послание президента РФ Владимира Путина, которое ориентировано на повышение качества жизни и сохранение социальных гарантий государства перед человеком.
В связи с этим жители настаивают на сохранении статуса больницы и просят укрепить ее кадрами за счет включения в программу "Земский доктор". Также в числе главных требований — письменная отмена приказа о закрытии станции скорой помощи при Медсанчасти Малинового Озера.
Как стало известно altapress.ru, реорганизация медсанчасти в Малиновом Озере идет с 2016 года. В конце декабря был расторгнут контракт с ее главврачом Геннадием Копыловым, затем здесь закрыли хирургическое и инфекционное отделения и родильный дом. В феврале жители узнали, что в планах регионального Минздрава закрыть детское отделение и станцию скорой помощи.
Флюр Хакимов,
пенсионер, председатель инициативной группы:
У нас бураны постоянные. Например, уже третий день автобусы в село не ходят даже с Михайловки. А если нас переведут на обслуживание рубцовской станции скорой помощи, то вообще о "неотложке" можно забыть. Машина сюда, в лучшем случае, полчаса будет ехать.
19 февраля жители Малинового озера собрались в местном Доме культуры. На собрании присутствовали глава администрации Михайловского района Геннадий Юров и глава администрации Малиновоозерского поссовета Наталья Курникова.
Вероника Лапина,
депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания от КПРФ:
Какая может быть оптимизация без согласования с жителями? Здесь живет три тысячи человек, многие работают на вредном производстве и постоянно нуждаются в медицинской помощи. Знаю, что в Рубцовске на "скорой" тоже обеспокоены ситуацией. Ведь нагрузка на тех врачей и фельдшеров может возрасти в разы.
Копии обращения отправлены также министру здравоохранения Алтайского края Ирины Долговой, председателю Алтайского краевого Законодательного Собрания Александра Романенко и первому секретарю Алтайского краевого отделения КПРФ Марии Прусаковой.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.