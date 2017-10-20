Через пару лет депрессия станет основной причиной больничных, прогнозируют в Минздраве

По словам эксперта, 15 лет назад депрессия по этому показателю занимала пятое место, но уже через три года, вероятно, вырвется на позицию лидера. Кекелидзе отметил, что это частично объясняется старением населения. У людей в пожилом возрасте часто присутствует сразу несколько самых разных хронических заболеваний, которые часто сопровождаются депрессией.

Среди молодежи количество депрессий не выявили, хотя самосознание и осознание психических процессов в организме, "безусловно, выросло", отметил эксперт.

Ранее ученые из Научно-исследовательского института физиологии и фундаментальной медицины и Новосибирского государственного университета доказали, что в России коллективизм усиливает влияние на человека факторов, которые вызывают депрессию. Это происходит потому, что коллективизм реализуется через подавление негативных эмоций.

Индивидуализм доминирует в развитых западных странах, а коллективизм — в восточноазиатских странах. Россия в таком случае занимает среднюю позицию. В восточноазиатских странах коллективизм служит фактором защиты от депрессии. Там тревога, стресс, тенденция подавлять негативные эмоции, которые предрасполагают к депрессии, оказывают меньший эффект.

Исследователи указывают, что при лечении депрессии россиянам психологи должны ориентироваться на западные страны. Ученые считают, что в России эффект влияния коллективизма на депрессию в основном возможен тогда, когда человек подавляет негативные эмоции.