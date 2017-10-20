Здоровье

Через пару лет депрессия станет основной причиной больничных, прогнозируют в Минздраве

Сегодня, 06:18.
Здоровье

К 2010 году депрессия может стать основной причиной нетрудоспособности россиян. Об этом заявил главный психиатр Минздрава, глава центра психиатрии имени Сербского Зураб Кекелидзе, пишет РИА Новости.

Депрессия, меланхолия.
Депрессия, меланхолия. Фото : СС0.

По словам эксперта, 15 лет назад  депрессия по этому показателю занимала пятое место, но уже через три года, вероятно, вырвется на позицию лидера. Кекелидзе отметил, что это частично объясняется старением населения.  У людей в пожилом возрасте часто присутствует сразу несколько самых разных хронических заболеваний, которые  часто сопровождаются депрессией.

Среди молодежи количество депрессий не выявили, хотя самосознание и осознание психических процессов в организме, "безусловно, выросло", отметил эксперт.
Ранее ученые из Научно-исследовательского института физиологии и фундаментальной медицины и Новосибирского государственного университета доказали, что в России коллективизм усиливает влияние на человека факторов, которые вызывают депрессию. Это происходит потому, что коллективизм реализуется через подавление негативных эмоций.

Индивидуализм доминирует в развитых западных странах, а коллективизм — в восточноазиатских странах. Россия в таком случае занимает среднюю позицию. В восточноазиатских странах коллективизм служит фактором защиты от депрессии. Там тревога, стресс, тенденция подавлять негативные эмоции, которые предрасполагают к депрессии, оказывают меньший эффект.

Исследователи указывают, что при лечении депрессии россиянам психологи должны ориентироваться на западные страны. Ученые считают, что в России эффект влияния коллективизма на депрессию в основном возможен тогда, когда человек подавляет негативные эмоции. 

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