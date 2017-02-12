Доктор Лиза продолжает помогать Сирии даже после смерти

Несмотря на то, что основатель и глава Фонда Елизавета Глинка 25 декабря 2016 года погибла в авиакатастрофе над Черным морем, в организации принято решение продолжать ее добрые начинания и оказывать помощь сирийцам, оказавшимся в трудной ситуации. На входе в Тишринский университетский госпиталь до сих пор стоит фотография "доктора Лизы" с траурной лентой, а на территории больницы высажено оливковое дерево в ее честь.

На сегодня госпиталям Сирии, по словам местного педиатра-неонатолога Одая Джони, кроме России никто не помогает.

Помимо медикаментов, в ближайшее время в медучреждения Сирии Фонд доктора Лизы планирует привезти оксиметры, тонометры, плазму, аспираторы и инсулин.