Доктор Лиза продолжает помогать Сирии даже после смерти

Более 200 кг медикаментов для отделения недоношенных детей и терапевтического отделения Тишринского университетского госпиталя привезли в Сирию представители международной общественной организации "Справедливая помощь" (Фонд доктора Лизы). Груз был доставлен 11 февраля самолетом Минобороны РФ, передает ТАСС.
Несмотря на то, что основатель и глава Фонда Елизавета Глинка 25 декабря 2016 года погибла в авиакатастрофе над Черным морем, в организации принято решение продолжать ее добрые начинания и оказывать помощь сирийцам, оказавшимся в трудной ситуации. На входе в Тишринский университетский госпиталь до сих пор стоит фотография "доктора Лизы" с траурной лентой, а на территории больницы высажено оливковое дерево в ее честь.
На сегодня госпиталям Сирии, по словам местного педиатра-неонатолога Одая Джони, кроме России никто не помогает.
Помимо медикаментов, в ближайшее время в медучреждения Сирии Фонд доктора Лизы планирует привезти оксиметры, тонометры, плазму, аспираторы и инсулин.
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