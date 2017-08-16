Не стойте над душой: эксперты советуют родителям, как сохранить здоровье ребенка в школе

За 25 лет состояние здоровья школьников по распространенности функциональных отклонений ухудшилось в 2,4–2,7 раза. Частота выявления хронических болезней среди детей возросла на на 40–70%. Об этом "Известиям" рассказала Ирина Рапопорт, заведующая лабораторией научных основ школ здоровья НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков Минздрава РФ. В Алтайском крае школьники также стали болеть чаще, констатируют врачи.

Топ-7 самых распространенных заболеваний школьников в Алтайском крае:

1. Острые респираторные заболевания

2. Кариес

3. Заболевания нервной системы

4. Нарушения зрения

5. Нарушения опорно-двигательного аппарата

6. Заболевания желудочно-кишечного тракта

7. Заболевания органов дыхания

Эксперты рассказали, как правильно подготовить детей к новому учебному году.

Устройте детям полноценный отдых летом. Не стоит портить им каникулы подготовкой к новому учебному году. Готовиться к школе следует начинать в августе.

Первоклассника подготовьте к школе заранее. Это поможет уберечь ребенка от переживаний и болезней.

Нина Уланова,

заведующая педиатрическим отделением КГБУЗ "Детская городская поликлиника №2":

Начало обучения — большой стресс для ребенка, особенно для первоклассника. Гораздо легче это переносят дети, которые социализированы в различных дошкольных учреждениях. Они уже без труда общаются со сверстниками, поэтому легче привыкнут к новому коллективу. Стресс снижает иммунитет и может вызвать обострение хронических заболеваний.

Попытайтесь познакомить ребенка с будущими одноклассниками еще до 1 сентября.

В начале учебного года, если ребенок сам трудно идет на контакт, попросите учителя чаще включать его в командные занятия.

Обратитесь за помощью к психологу, если у ребенка возникли сложности в общении или при освоении учебного программы.

Алла Чунихина,

детский психолог:

Родителям стоит обратиться к психологу, если у ребенка появились нарушение сна и аппетита. Часто это говорит о серьезной проблеме. Кроме того, у некоторых школьников перед занятиями начинаются психосоматические проблемы. На нервной почве у детей болит живот или голова. Родители должны правильно настроить школьника перед учебным годом. Не нужно заострять внимание на отличной учебе. Важнее сказать ребенку, что он узнает много нового и станет более самостоятельным.

Хвалите и подбадривайте ребенка во время выполнения домашних заданий.

Алла Чунихина,

детский психолог:

Не нужно заставлять детей много раз переписывать одно и то же задание, доводя его до идеального состояния. Ребенок будет злиться и переживать. Со временем любая буква напишется, а эмоциональные взаимоотношения в семье нарушатся. Родителям следует не критиковать детей, а внимательно следить за работой и помогать в том случае, когда ребенок об этом попросит.

Начинайте соблюдать режим сна и питания в августе. Большинство учеников начальных классов занимаются в первую смену, поэтому они должны постепенно привыкать к раннему подъему и отходу ко сну. Не менее важно и правильное питание. В рацион ребенка должны входить витаминизированные продукты, различные фрукты и овощи. Он должен есть не менее четырех раз в день. В школе ребенок обязательно должен питаться в столовой.

Нина Уланова,

заведующая педиатрическим отделением КГБУЗ "Детская городская поликлиника №2":

В каждой семье свои традиции. Не всегда школьник завтракает перед уроками. Родителям не нужно насильно заставлять его есть, если он не хочет. Лучше всего утром дать с собой какой-нибудь фрукт, например, яблоко. Полноценно поесть ребенок сможет уже в школе.

Следите за зрением. Эксперты считают, его нужно проверять, как минимум, два раза в год. Например, на каникулах. Во время учебного года важно понять, как глаз адаптировался к работе и переносит интенсивную нагрузку. В некоторых случаях небольшие проблемы со зрением можно быстро устранить, начав вовремя носить очки.

Владимир Лебедев,

главный детский офтальмолог СФО:

Иногда родители активно готовят ребенка к школе и увлекаются вундеркинизмом. Они учат его читать в 4 года, и зрение, естественно, ухудшается. Ребенок получит близорукость, потому что глаз у детей не приспособлен к длительной работе на близком расстоянии.

Владимир Лебедев подчеркивает: ребенок не знает, что значит видеть хорошо, поэтому не будет жаловаться. Школьника нужно своевременно привести к офтальмологу, который назначит особый режим дня и скажет, где лучше всего сидеть в школе. Из-за плохого зрения у ребенка может ухудшиться успеваемость, и никто не поймет, в чем проблема. Это приведет к стрессу, и школьнику придется долго работать с психиатром и неврологом.

Владимир Лебедев,

главный детский офтальмолог СФО:

Глаз ребенка не приспособлен к мелкому шрифту на телефоне или планшете. Никто не догадается дать ребенку тащить тяжелую сумку, а во время игры на телефоне мышцы глаза испытывают такую же нагрузку.

Многие родители закачивают детям учебники на электронные книги или планшеты. Важно, чтобы формат планшета и шрифт был большим, а на экране не было быстрого мелькания картинок. Глаз ребенка устает уже через полчаса работы даже с бумажной книгой.

Подготовьте школьнику правильное рабочее место.

Елена Мельченко,

заведующая врач ЛФК и спортивной медицины первой категории:

Родители должны верно подобрать как высоту стула, так и стола. Глубина сидения стула должна составлять две трети бедра ребенка. Его высота должна равняться длине голени ребенка. Любой стандартный стул не подходит, но проблему можно решить, сделав подставку для ног. Во время выполнения уроков обязательно нужно опираться на спинку стула. Хорошо, если у нее будет валик на уровне поясницы. Это поможет лучше расслабиться верхнему плечевому поясу. О крышку стола нужно опираться предплечьем. Важна хорошая освещенность. Желательно, чтобы компьютерное место было оборудовано отдельно. Лучше возле окна.

Купите ребенку ортопедический рюкзак. Его вес не должен превышать 700 грамм. Рюкзак нужно носить на обоих плечах, чтобы нагрузка была равномерной.

Подготовьте "дышащую" сменную обувь. Она должна быть удобной и по размеру. Если школьник будет сидеть на уроках в теплой обуви, то его температура тела повысится.