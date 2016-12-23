Фотофакт. В день открытия в новом Краевом перинатальном центре родился ребенок

Малышка, которую назвали Машенька, родилась на сроке в 36 недель беременности. Несмотря на это, она вполне доношенный ребенок — весом в 3630 г и ростом 55 см. Врачи сообщили, что все жизненно-важные показатели в норме.

Мама и ребенок чувствуют себя хорошо. Глава региона не мог пройти мимо такого события и после официальной части зашел в родильный зал узнать как дела и все ли хорошо. Машенька, которой было час от роду, показалась ему красавицей.

Напомним, сегодня губернатор Александр Карлин посетил новое медучреждение Алтайского края — Краевой перинатальный центр. Центр открыл свои двери для пациенток еще 19 декабря, но официальной датой открытия будут считать именно 22 декабря, когда сюда пришли главы краевых ведомств, ведущие врачи и журналисты.