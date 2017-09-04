Фотофакты: как выглядит новый фитнес-клуб в "Арене"

Велнес-клуб Gold Start. Фото : архив велнес-клуба Gold Start. Велнес-клуб Gold Start. Фото : архив велнес-клуба Gold Start. Велнес-клуб Gold Start. Фото : архив велнес-клуба Gold Start. Велнес-клуб Gold Start. Фото : архив велнес-клуба Gold Start. Велнес-клуб Gold Start. Фото : архив велнес-клуба Gold Start. Велнес-клуб Gold Start. Фото : архив велнес-клуба Gold Start. Велнес-клуб Gold Start. Фото : архив велнес-клуба Gold Start. Велнес-клуб Gold Start. Фото : архив велнес-клуба Gold Start. Велнес-клуб Gold Start. Фото : архив велнес-клуба Gold Start. Велнес-клуб Gold Start. Фото : архив велнес-клуба Gold Start. Велнес-клуб Gold Start. Фото : архив велнес-клуба Gold Start. Велнес-клуб Gold Start. Фото : архив велнес-клуба Gold Start. Велнес-клуб Gold Start. Фото : архив велнес-клуба Gold Start. Велнес-клуб Gold Start. Фото : архив велнес-клуба Gold Start. Велнес-клуб Gold Start. Фото : архив велнес-клуба Gold Start. Велнес-клуб Gold Start. Фото : архив велнес-клуба Gold Start. Велнес-клуб Gold Start. Фото : архив велнес-клуба Gold Start.

Gold Start расположился на 3 этаже торгово-развлекательного центра и "смотрит" на улицу с лицевой стороны фасада. Клуб располагает всей необходимой инфраструктурой, чтобы гостям было хорошо с первой и до последней минуты пребывания. Впечатляет "тренажерка" и кардиозона с гигантской коллекцией оборудования из последней коллекции Star Trac (США) и Nautilus. В зоне единоборств любители найдут уникальные тренажеры для отработки ударов, комфортные зоны для функционального тренинга и силовых классов также наверняка будут оценены по достоинству. А в зале групповых программ даже один только паркет соблазняет на занятия, – а здесь будут проходить йога и пилатес, занятия по стретчингу и зумбе.

Подбором и обучением фитнес-персонала занимался Дмитрий Брагин: известный в стране фитнес-консультант, презентер международных конвенций и фитнес-выставок в России и Италии. В течение полугода шел отбор и подготовка специалистов, и сейчас команда специалистов полностью готова к работе: эти фитнес-тренеры знают все секреты тренажеров, спортивных методик и новейших программ, направленных на достижение максимального эффекта.

В составе велнес-клуба находится спа-зона с гидромассажными ваннами, инфракрасной и финской сауной, соляной пещерой, хамамом и массажным отделением. Кстати, в спа-зону могут попасть не только члены клуба Gold Start: эта опция клуба открыта для всех посетителей ТРЦ "Арена".

Клуб открыт с 7.00 до 23.00 в будние дни и с 8.00 до 22.00 в выходные. Карты и гостевые визиты в новый клуб можно приобрести на территории Gold Start. В течение месяца будут действовать скидки на абонементы, годовая карта в настоящий момент стоит 30 тыс. рублей, месячный абонемент – 7 500 рублей, а гостевой визит – 1 200 рублей.

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