Фотофакты. Ректор алтайского медуниверситета попробовал себя в роли лучника

В Барнауле, на базе Алтайского медицинского университета открыли секцию стрельбы из лука. Первым, кто попробовал себя в этот день в роли лучника, стал ректор вуза Игорь Салдан.
После он пожелал спортсменам всегда попадать точно в цель, стать чемпионами в данном виде спорта и всегда помнить о том, что у них есть поддержка и опора — АГМУ, рассказали в вузовском Управления по связям с общественностью.
Секция стрельбы из лука стала 25-й в медуниверситете. На развитие этого направления администрация выделила средства для приобретения 10 стрелковых комплектов.
Здесь уже тренируются 57 студентов-медиков. Занятия проводит опытная лучница, тренер Алтайской краевой федерации стрельбы из лука, студентка Алтайского медуниверситета Светлана Руденко.
Студенческий стрелковый клуб АГМУ находится на базе учебного корпуса № 3 (пер. Некрасова, 65). Здесь же располагается и универсальная открытая спортивная площадка размером 25х25 м. Весной студенты приступят к занятиям на открытом воздухе.
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