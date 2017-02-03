Фотофакты. Ректор алтайского медуниверситета попробовал себя в роли лучника

Ректор АГМУ Игорь САлдан стреляет из лука .Фото : АГМУ. В АГМУ открылась секция стрельбы из лука .Фото : АГМУ.

После он пожелал спортсменам всегда попадать точно в цель, стать чемпионами в данном виде спорта и всегда помнить о том, что у них есть поддержка и опора — АГМУ, рассказали в вузовском Управления по связям с общественностью.

Секция стрельбы из лука стала 25-й в медуниверситете. На развитие этого направления администрация выделила средства для приобретения 10 стрелковых комплектов.

Здесь уже тренируются 57 студентов-медиков. Занятия проводит опытная лучница, тренер Алтайской краевой федерации стрельбы из лука, студентка Алтайского медуниверситета Светлана Руденко.

Студенческий стрелковый клуб АГМУ находится на базе учебного корпуса № 3 (пер. Некрасова, 65). Здесь же располагается и универсальная открытая спортивная площадка размером 25х25 м. Весной студенты приступят к занятиям на открытом воздухе.