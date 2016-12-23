Фотофакты. Губернатору Алтайского края показали новый Краевой перинатальный центр

На Алтае открылся новый Краевой перинатальный центр .Фото : Мария Стрыгина. На Алтае открылся новый Краевой перинатальный центр .Фото : Мария Стрыгина. На Алтае открылся новый Краевой перинатальный центр .Фото : Мария Стрыгина. На Алтае открылся новый Краевой перинатальный центр .Фото : Мария Стрыгина. На Алтае открылся новый Краевой перинатальный центр .Фото : Мария Стрыгина. На Алтае открылся новый Краевой перинатальный центр .Фото : Мария Стрыгина. На Алтае открылся новый Краевой перинатальный центр .Фото : Мария Стрыгина. На Алтае открылся новый Краевой перинатальный центр .Фото : Мария Стрыгина. На Алтае открылся новый Краевой перинатальный центр .Фото : Мария Стрыгина. На Алтае открылся новый Краевой перинатальный центр .Фото : Мария Стрыгина. На Алтае открылся новый Краевой перинатальный центр .Фото : Мария Стрыгина. На Алтае открылся новый Краевой перинатальный центр .Фото : Мария Стрыгина. На Алтае открылся новый Краевой перинатальный центр .Фото : Мария Стрыгина. На Алтае открылся новый Краевой перинатальный центр .Фото : Мария Стрыгина. На Алтае открылся новый Краевой перинатальный центр .Фото : Мария Стрыгина. На Алтае открылся новый Краевой перинатальный центр .Фото : Мария Стрыгина. На Алтае открылся новый Краевой перинатальный центр .Фото : Мария Стрыгина. На Алтае открылся новый Краевой перинатальный центр .Фото : Мария Стрыгина. На Алтае открылся новый Краевой перинатальный центр .Фото : Мария Стрыгина. На Алтае открылся новый Краевой перинатальный центр .Фото : Мария Стрыгина. На Алтае открылся новый Краевой перинатальный центр .Фото : Мария Стрыгина. На Алтае открылся новый Краевой перинатальный центр .Фото : Мария Стрыгина. На Алтае открылся новый Краевой перинатальный центр .Фото : Мария Стрыгина. На Алтае открылся новый Краевой перинатальный центр .Фото : Мария Стрыгина. На Алтае открылся новый Краевой перинатальный центр .Фото : Мария Стрыгина. На Алтае открылся новый Краевой перинатальный центр .Фото : Мария Стрыгина. На Алтае открылся новый Краевой перинатальный центр .Фото : Мария Стрыгина. На Алтае открылся новый Краевой перинатальный центр .Фото : Мария Стрыгина. На Алтае открылся новый Краевой перинатальный центр .Фото : Мария Стрыгина. На Алтае открылся новый Краевой перинатальный центр .Фото : Мария Стрыгина. На Алтае открылся новый Краевой перинатальный центр .Фото : Мария Стрыгина. На Алтае открылся новый Краевой перинатальный центр .Фото : Мария Стрыгина. На Алтае открылся новый Краевой перинатальный центр .Фото : Мария Стрыгина. На Алтае открылся новый Краевой перинатальный центр .Фото : Мария Стрыгина. На Алтае открылся новый Краевой перинатальный центр .Фото : Мария Стрыгина. На Алтае открылся новый Краевой перинатальный центр .Фото : Мария Стрыгина. На Алтае открылся новый Краевой перинатальный центр .Фото : Мария Стрыгина. На Алтае открылся новый Краевой перинатальный центр .Фото : Мария Стрыгина. На Алтае открылся новый Краевой перинатальный центр .Фото : Мария Стрыгина. На Алтае открылся новый Краевой перинатальный центр .Фото : Мария Стрыгина. На Алтае открылся новый Краевой перинатальный центр .Фото : Мария Стрыгина. На Алтае открылся новый Краевой перинатальный центр .Фото : Мария Стрыгина. На Алтае открылся новый Краевой перинатальный центр .Фото : Мария Стрыгина. На Алтае открылся новый Краевой перинатальный центр .Фото : Мария Стрыгина. На Алтае открылся новый Краевой перинатальный центр .Фото : Мария Стрыгина. На Алтае открылся новый Краевой перинатальный центр .Фото : Мария Стрыгина. На Алтае открылся новый Краевой перинатальный центр .Фото : Мария Стрыгина. На Алтае открылся новый Краевой перинатальный центр .Фото : Мария Стрыгина. На Алтае открылся новый Краевой перинатальный центр .Фото : Мария Стрыгина. На Алтае открылся новый Краевой перинатальный центр .Фото : Мария Стрыгина. На Алтае открылся новый Краевой перинатальный центр .Фото : Мария Стрыгина. На Алтае открылся новый Краевой перинатальный центр .Фото : Мария Стрыгина. На Алтае открылся новый Краевой перинатальный центр .Фото : Мария Стрыгина. На Алтае открылся новый Краевой перинатальный центр .Фото : Мария Стрыгина. На Алтае открылся новый Краевой перинатальный центр .Фото : Мария Стрыгина. На Алтае открылся новый Краевой перинатальный центр .Фото : Мария Стрыгина. На Алтае открылся новый Краевой перинатальный центр .Фото : Мария Стрыгина. На Алтае открылся новый Краевой перинатальный центр .Фото : Мария Стрыгина. На Алтае открылся новый Краевой перинатальный центр .Фото : Мария Стрыгина. На Алтае открылся новый Краевой перинатальный центр .Фото : Мария Стрыгина. На Алтае открылся новый Краевой перинатальный центр .Фото : Мария Стрыгина. На Алтае открылся новый Краевой перинатальный центр .Фото : Мария Стрыгина. На Алтае открылся новый Краевой перинатальный центр .Фото : Мария Стрыгина. На Алтае открылся новый Краевой перинатальный центр .Фото : Мария Стрыгина. На Алтае открылся новый Краевой перинатальный центр .Фото : Мария Стрыгина. На Алтае открылся новый Краевой перинатальный центр .Фото : Мария Стрыгина. На Алтае открылся новый Краевой перинатальный центр .Фото : Мария Стрыгина. На Алтае открылся новый Краевой перинатальный центр .Фото : Мария Стрыгина. На Алтае открылся новый Краевой перинатальный центр .Фото : Мария Стрыгина. На Алтае открылся новый Краевой перинатальный центр .Фото : Мария Стрыгина. На Алтае открылся новый Краевой перинатальный центр .Фото : Мария Стрыгина. На Алтае открылся новый Краевой перинатальный центр .Фото : Мария Стрыгина.

Строительство учреждения велось ускоренными темпами: работы начались всего два года назад, в октябре 2014-го. Общая стоимость затрат на строительство здания и оснащение его необходимым оборудованием составила порядка 3 млрд. рублей. Площадь перинатального центра — 34 тыс. квадратных метров.

Сегодня запущено в работу поликлиническое отделение: консультативная поликлиника на 240 посещений в день и женская консультация. Другие подразделения также полностью готовы, но пока работают в тестовом режиме. Как пояснила главный врач центра, главный акушер-гинеколог Алтайского края Ирина Молчанова, из-за сложной технической "начинки" подключение будет поэтапным.

В итоге в составе учреждения будет работать центр пренатальной диагностики, центр ЭКО, дистанционный консультативный центр с выездными бригадами. Будет организована работа отделений патологии беременных, патологии новорожденных и недоношенных детей. Также созданы отделения гинекологии, реанимации для женщин и для новорожденных, женская консультация, дневной стационар и клинико-диагностическая лаборатория. Техническое оснащение "Дара" настолько уникально, что аналогов медицинского оборудования, установленного здесь, пока нет больше ни в одном учреждении родовспоможения за Уралом.

По мнению гостей, украшением нового перинатального центра стала скульптура беременной женщины, символа благополучной беременности. Ее автор — скульптор Олег Закоморный (он же сделал для Барнаула памятник Его величеству Крестьянину на площади Октября). А на улице посетителей встречает женщина с ребенком на руках.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

Это достойный новогодний подарок всем жителям Алтайского края. Обращаясь в перинатальный центр, женщины могут быть уверены, что для них созданы условия такие же, как в клиниках во всем цивилизованном мире. Это медицинское учреждение европейского уровня, которое является одним из ключевых элементов в нашем медицинском кластере. И в каждом уголке этого просторного центра созданы условия для удобства пациентов.

То, как будет называться новый перинатальный центр, решали жители Алтайского края. Название "ДАР" предложили студенты Института архитектуры и дизайна Алтайского государственного технического университета. Они также разработали логотип учреждения. За проделанную работу старшего преподавателя Кристину Каминскую и ассистента кафедры Владислава Маркина губернатор поощрил благодарностями. А двум молодым сотрудникам перинатального центра вручил ключи от новых квартир.

В завершении торжественной части митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий совершил чин освящения иконы Пресвятой Богородицы - помощницы в родах. Ему сослужил благочинный Барнаульского округа иерей Олег Голубитских.

Ирина Молчанова,

главный врач нового Краевого перинатального центра:

Выхаживание детей, родившихся недоношенными, требует не только специальных знаний от медиков, но и особых условий пребывания таких малышей. И теперь они у нас есть!

Попасть в новый перинатальный центр смогут женщины из любого населенного пункта Алтайского края.