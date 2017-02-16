Грипп — предупрежден, значит вооружен

— Инна Александровна, в период эпидемии гриппа я всегда задаюсь вопросом: почему победили оспу, чуму и никак не справятся с вирусом гриппа? В прошлом веке инфлюэнца выкашивала население, достаточно вспомнить страшные последствия "испанки". Конечно, в наше время масштаб проблемы не таков, однако ежегодно грипп вступает в свои права и приводит в том числе к летальным исходам.

— Да, вы абсолютно правы. Дело в том, что грипп вызывается вирусом, у которого много типов, он эволюционирует с развитием человечества. Каждый год приходят разные типы вируса, которые имеют свои особенности. Грипп – непредсказуемая проблема, заявила Всемирная организация здравоохранения в 2015 году. Да, грипп и сегодня относится к числу тяжелых инфекционных заболеваний, которое охватывает большое количество населения и, к сожалению, иногда приводит к летальному исходу. Наибольший риск у лиц с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы, заболеваниями легких и сахарным диабетом.

— Но ведь медицинская наука не стоит на месте, появляются новые средства профилактики и лечения. Как эффективно профилактировать грипп?

— Профилактика включает в себя тренировку и повышение активности иммунной системы и уменьшение возможности встречи с вирусом.

— Расскажите более подробно о возможном укрепляющем воздействии на иммунную систему.

— Иммунную систему можно подготовить к атаке гриппа путем вакцинации, которая проводится в осенний период. Здесь очень важен фактор времени, чтобы после введения вакцины организм смог выработать защитные факторы. Вакцинопрофилактика особо актуальна в группах риска – это дети, лица пенсионного возраста, люди с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой, легочной и эндокринной систем. В разгар эпидемии гриппа проведение вакцинации абсолютно неэффективно.

— А как активизировать иммунную систему в период эпидемии гриппа?

— В настоящее время есть много препаратов, в том числе растительного происхождения, которые "мобилизуют" иммунную систему. Это, например, стиммунал, напиток эхинацеи, иммунал, анаферон.

— Но ведь в любом деле, в том числе и профилактике гриппа, действует принцип "50 на 50". 50% успеха зависит от организма человека и 50% – от вируса. Что делать с вирусом гриппа?

— Ну, во-первых, постараться с ним не встретиться. Это очень важный аспект. Для уменьшения распространения вируса ежегодно в эпидемический сезон проводятся карантинные мероприятия. С 26 января этого года в Алтайском крае введен карантин. Исходно слово "карантин" означало "время, из сорока дней состоящее" (по-итальянски quaranta – "сорок"). Понятие "карантин" появилось в XIV веке в Венеции для отсрочки входа в порт кораблей, прибывающих из других стран. Что включает карантин сегодня? Это ограничительные мероприятия – не посещать общественные места, чаще мыть руки, носить марлевую повязку и др.

— А если все же человек заболел гриппом – что делать?

— Первое и самое главное – не заниматься самолечением, сразу обратиться к врачу за медицинской помощью. В настоящее время есть много эффективных противовирусных препаратов (например, ингавирин, тамифлю, арбидол), которые может и должен выписать вам врач! Очень важно, что чем ранее принят противовирусный препарат, тем он эффективнее. Вирус не дремлет, промедление – опасно! Но еще раз подчеркну, что это лекарственные препараты, которые можно принимать только после консультации врача. К ним также есть противопоказания, и здесь действует принцип "не навреди".

— Есть ли в арсенале современного врача препарат, который действует и на вирус, и на иммунную систему? Ну, так скажем, "два в одном"?

— Да, совсем недавно ученые синтезировали новый класс противовирусных препаратов – азолоазины. Пока единственным представителем, зарегистрированным в нашей стране, является препарат триазавирин. Можно порадоваться за нашу науку: этот инновационный препарат разработан и внедрен в производство российскими учеными! Препарат одновременно воздействует как на вирус (блокирует присоединение вируса к клетке-хозяину и проникновение через секрет слизистой оболочки дыхательных путей), так и на иммунную систему человека, стимулируя выработку интерферона – вещества, помогающего организму справляться с инфекциями.

Этот препарат обладает широким спектром действия – эффективен в отношении РНК-содержащих вирусов, к которым относятся и все типы вируса гриппа.

— В каких случаях оптимально назначение триазавирина?

— ОРВИ или грипп с острым началом, высокой температурой тела, выраженными симптомами (головная боль, резь в глазных яблоках, боли в мышцах, кашель, першение в горле), пациентам с высоким риском осложнений (пожилой возраст, сопутствующие хронические заболевания), пациентам, которые не могут или не хотят длительно принимать жаропонижающие препараты, лицам с высоким риском заражения окружающих (в семье).

Препарат хорошо переносится пациентами, однако еще раз напоминаю: лечение гриппа и гриппоподобных инфекций должно проводиться только после консультации с врачом!

— Скажите, Инна Александровна, а кроме медикаментов, что еще надо делать человеку, заболевшему гриппом?

— Обязательно оставаться дома, щадящий режим – постельный или полупостельный, обильное питье – чай, морс, минеральная вода. Ну и позитивный настрой на быстрейшее выздоровление!