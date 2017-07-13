Из России в Гвинею отправили первую партию вакцины против Эболы

В Гвинею впервые за историю современной России отправили вакцину, которую разработали российские ученые, для борьбы с лихорадкой Эбола. Свою эффективность препарат показал еще в прошлом году. Вакцина не терапевтическая, а профилактическая и направлена именно на профилактику заболевания, уточняет РИА Новости.
Разработали лекарство в Научно-исследовательском институте эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. Оно должно храниться при температуре —20 градусов, то есть в замороженном виде, поэтому при транспортировке загружается в термобоксы. Эти термобоксы поддерживают температуру в течение суток. Группа сотрудников института уже приехала в Гвинею и сейчас занимается организацией склада для хранения этой вакцины. Препарат создан по новой технологии, которая в дальнейшем может применяться для получения других вакцин от более актуальных в нашей стране заболеваний, в том числе от гриппа.
Справка
Лихорадка Эбола — острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы в Западной Африке в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.
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