Из России в Гвинею отправили первую партию вакцины против Эболы

Разработали лекарство в Научно-исследовательском институте эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. Оно должно храниться при температуре —20 градусов, то есть в замороженном виде, поэтому при транспортировке загружается в термобоксы. Эти термобоксы поддерживают температуру в течение суток. Группа сотрудников института уже приехала в Гвинею и сейчас занимается организацией склада для хранения этой вакцины. Препарат создан по новой технологии, которая в дальнейшем может применяться для получения других вакцин от более актуальных в нашей стране заболеваний, в том числе от гриппа.

Справка

Лихорадка Эбола — острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы в Западной Африке в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.